"البليهي كارثة دفاعية" .. هجوم حاد على جورج جيسوس واتهامه بالتقليل من حسان تمبكتي

تصريحات المدرب الأخيرة فتحت عليه النار

تعرض جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، لهجوم حاد بعد تصريحاته عقب الخسارة أمام القادسية في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي مساء أمس في الدمام.

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الهلال خسر 2-1 ليفقد فرصة استغلال سقوط شريكه في الصدارة، الاتحاد، أمام ضمك بنفس النتيجة، حيث يتساوى الفريقان حاليًا برصيد 43 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب المخضرم تحدث بنبرة غضب عقب اللقاء عن مطالبة الجمهور بمشاركة حسان تمبكتي، موضحًا أنه لا يعتمد عليه لأنه ضعيف بدنيًا ومعرض للإصابة في أي لحظة، ليرد عليه الصحفي ناصر الجديع عبر قنوات "SSC" باتهامه بالتقليل من اللاعب السعودي.

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قبل أن يُضيف "الجمهور لم يطلب إشراك تمبكتي ضمن خطة دفاع ثلاثي، بل طلب تواجده بدلًا من علي البليهي لأنه يُقدم مستوى كارثي منذ فترة، جيسوس يقلل من تمبكتي بحديثه عنه أنه ضعيف بدنيًا، بجانب أنه لو كان كذلك بالفعل فهذا خطأ المدرب والجهاز الفني لأن اللاعب متواجد معهم منذ بداية الموسم وكان عليهم حل تلك المشكلة مبكرًا".

تابع "إن كان جيسوس يرى أن تمبكتي ضعيف بدنيًا ولن يُشركه أساسيًا، والجميع يلاحظ المستوى الكارثي للبليهي، فلماذا طلب التعاقد مع جناح أجنبي بدلًا من ضم مدافع؟ والغريب أنه ضم الجناح (كايو سيزار) وأبقاه خارج القائمة وضم لها ظهير أيسر أجنبي رغم وجود بديل محلي جيد جدًا".

وأتم الجديع حديثه بانتقاد تغييرات المدرب أمام القادسية، مشيرًا إلى أن تغييراته باتت محفوظة تمامًا ومتسائلًا عن سبب عدم لعب خالد الغنام بدلًا من سالم الدوسري حين يتعرض الأخير للإصابة أو الإرهاق.