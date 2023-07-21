البلطان يكشف كارثة في الشباب بسبب صندوق الاستثمارات .. وهل خالف القانون مع الهلال؟

تصريحات جريئة من خالد البلطان قبل الرحيل عن نادي الشباب رسميًا

كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، عن كواليس صادمة داخل قلعة الليوث، قبل اختيار مجلس الإدارة الجديد.

وتنعقد الجمعية العمومية لنادي الشباب، خلال الأيام القادمة؛ لاختيار مجلس إدارة جديد؛ بعد قرار البلطان، بـ"الرحيل" وعدم الترشح مجددًا.

وأعلن البلطان في تصريحات مع برنامج "على بياض"، صعوبة تعاقد الليث، مع صفقات جديدة، في الصيف الحالي؛ بسبب الارتفاع الهائل، في أسعار اللاعبين والمدربين.

وقال رئيس الشباب: "عندما نفاوض أي لاعب أو مدرب، يطلب سعر أعلى؛ لأنهم يعتقدون أننا ضمن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

وأضاف: "نحاول إقناع اللاعبين والمدربين الذين نتفاوض معهم، بأننا فريق عادي، ولا نستطيع دفع المبالغ التي يسمعون عنها الآن؛ ولكنهم لا يقتنعون بذلك".

وعن صفقة النجم الكولومبي جوستافو كوييار.. أكد خالد البلطان، على أنه حصل على موافقة وزارة الرياضة، قبل إتمامها بشكل رسمي، نظرًا لأن سعرها بسيط وغير مكلف.

وشدد البلطان، على أنه لا يستطيع التصرف حاليًا، سواء ببيع أو شراء اللاعبين، بدون موافقة الوزارة؛ لأن أموال النادي، هي ملك لمجلس الإدارة الذي سيتم انتخابه رسميًا.

جدير بالذكر أن جدل كبير أثير بشأن قانونية صفقة انتقال كوييار من الهلال إلى الشباب؛ حيث تساءلت الجماهير عن كيفية إتمامها، رغم أن البلطان، صرح من قبل، بأنه لا يستطيع اتخاذ القرارات، في الوقت الحالي.