البلايلي يؤكد على سعادته بالانضمام للأهلي

البلايلي صفقة قوية لأهلي جدة في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعرب يوسف البلايلي مهاجم المنتخب الجزائري وأهلي جدة، عن سعادته بالانضمام للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان البلايلي قد انتقل إلى الأهلي بعد صراع كبير على الصفقة مع النصر السعودي، قادمًا من الترجي التونسي حيث قدم أداءًا أكثر من ممتاز.

وقال البلايلي في تصريحات نشرتها صحيفة "الصريح" التونسية، إن الانضمام للأهلي خطوة كبيرة لي وفي طريقي الكروي.

وأضاف لاعب المنتخب الجزائري: "الأهلي فريق راقي وعريق والدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية في الوقت الحالي".

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وتابع البلايلي: "تلقيت الكثير من النصائح من زملائي الذين يلعبون في السعودية، بخوض التجربة مع أهلي جدة وأتمنى النجاح".

وحقق البلايلي مع المنتخب الجزائري مؤخرًا لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على السنغال في النهائي بهدف دون رد، في البطولة التي أٌقيمت في مصر.