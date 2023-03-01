البلاغات تنهال ضده .. إعلامي نصراوي يُقحم نفسه في السجن من أجل الاتحاد!

حاول أن يظهر في موقف البطل، لكنه لم يدرك عواقب حديثه!

حاول أن يظهر بصورة البطل بحثًا عن السبق الإعلامي، لكن يبدو أن الأمر انقلب ضده، بعدما قدم أكثر من شخص بلاغات ضده أمام الشرطة السعودية ووزارة الإعلام.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل يعيش حاليًا حالة من التحدي بينه وبين نظيره الاتحادي محمد البكيري، في ظل ترويج الأخير لأنباء هروب اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من العالمي، بينما يؤكد الأول رحيل عبد الرحمن العبود؛ جناح العميد، للهلال.

وأمام هذا، ظهر المريسل في مساحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "لا تهرب يا بكيري من مواجهة أنت طلبتها"، متحدثًا عن موقف لا يمكن لمنافسه أن يقوم به.

وأوضح الإعلامي النصراوي أنه في فترة رئاسة منصور البلوي لنادي الاتحاد، خرجت أنباء قبل مباراة مهمة للعميد عن دخول أحد اللاعبين السجن، في قضية خاصة بشرطة المرور، ورغم أن المريسل كان متأكدًا بنسبة كبيرة من غياب اللاعب، الذي رفض ذكر اسمه، عن المباراة إلا أنه قرر التأكد بطريقته الخاصة.

للتأكد من الخبر، قطع المريسل إشارة المرور أمام القسم نفسه المحتجز به اللاعب، لتمسك به الشرطة وتضعه في السجن، مشيرًا إلى أنه وقتها بعث برسالة لأحد زملائه لنشر خبر غياب اللاعب عن المباراة بالفعل بعدما شاهده بعينه داخل القسم.

وبينما يتحدث المريسل عن هذه الواقعة كموقف بطولي في تاريخه الصحفي، قدمت عدد من الحسابات بلاغات ضده أمام عدة جهات، بتهمة حث المراهقين والشباب على تعريض حياتهم للخطر.