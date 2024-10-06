بعد إصابة كارباخال..

يبدو أن كابوسًا مظلمًا يطارد يريمي بينو، نجم فياريال، خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني لكرة القدم.

النجم الإسباني كان بطل الحدث الأهم في مواجهة ريال مدريد وفياريال التي حسمها النادي الملكي بثنائية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة التاسعة من الليجا.

شارك بينو بديلًا في الدقيقة 68 على حساب ألكس باينا، على أمل المساهمة في إعادة فريقه المتأخر بهدف نظيف إلى المبااراة، لكنه تلقى الضربة القاصمة بعد 5 دقائق فقط، حين سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت بدل الضائع ضغط نجم بيلباو على داني كارباخال في كرة مشتركة، ليرتطم بركبة ظهير ريال مدريد، الذي سقط أرضًا من شدة الألم، قبل أن يغادر الملعب "على نقالة" باكيًا، لتتبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي فيما بعد.

ولم تكن هذه الإصابة الكبرى الأولى التي اشترك بينو بشكل مباشر فيها هذا الموسم، وإنما تواجد في الكرة المشتركة مع حارس برشلونة مارك أندريه تير شتينجن في مواجهة الفريقين قبل أسبوعين، والتي سقط على إثرها مصابًا (حتى نهاية الموسم).

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لاعب وسط فياريال استمر يبكي لأكثر من 5 دقائق على أرض الملعب بعد إصابة تير شتيجن، بينما لوحظ بكاءه في غرفة ملابس ريال مدريد الليلة الماضية.

وجاء تأثر بينو الشديد في الحالتين، نظرًا لأنه يستعيد ذكريات إصابته الخطيرة بالرباط الصليبي في الركبة، حيث مر بوقت سيئ للغاية خلال عملية التعافي الطويلة والتي انتهت الصيف الماضي.

وختمت: "يقول زملاء بينو، إن جود بيلينجهام اتهمه بطريقة غير عادلة بأنه مذنب بما حدث لكارباخال، وانتهى به الأمر متأثرًا للغاية ودخل غرفة الملابس وهو يبكي".