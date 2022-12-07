"البعض يستغل فوز المغرب لتصفيات حساباته مع رينارد والمسحل"

البعض يريد تصفية حساباته مع رينارد بعد تألق المغرب بالمونديال

انتقد الإعلامي الرياضي علي الزهراني، كل منتقدي الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، واتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، بعد النجاح الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

ووصل منتخب المغرب إلى دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم، بعد الفوز على إسبانيا في دور الـ16، كما ودع منتخب السعودية المونديال من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة.

ونشر الزهراني تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن من يستغلون فوز المغرب وتأهله في كأس العالم، من أجل تصفية حساباتهم مع رينارد والمسحل.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "استغلال فوز المغرب وتأهله لتصفية بعض المتعصبين حساباتهم مع رينارد واتحاد الكرة مخجل، انتقد الخطأ بس لا تتشمت بمنتخب بلدك لترضي تعصبك لناديك عيب".

وتقوم بعض الجماهير بمهاجمة رينارد، وتحميله مسؤولية عدم الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، خاصة بعدما نجح في قيادة الأخضر السعودي لتحقيق الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين.