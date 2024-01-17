البطولة لم تبدأ بعد .. هذه ليست قطر المرشحة للتتويج بكأس آسيا 2023!

المنتخب القطري لم يُقنع أمام طاجيكستان

على الرغم من حسم المنتخب القطري التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة على أرضه ووسط جماهيره، إلا أنه لم يستطع حتى الآن تقديم أوراق اعتماده، كمنتخب مرشح للتتويج باللقب!

العنابي انتصر على نظيره طاجيكستان بهدف دون رد، ليحسم التأهل إلى دور الـ16، متصدرًا للمجموعة الأولى، وذلك بعدما انتصر أيضًا في مباراة الدور الأول على نظيره اللبناني بثلاثية دون رد.

ولكن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب القطري، لم يكن هو المنتظر منه في انطلاق البطولة المقامة على أرضه ووسط جماهيره، خاصة بعد الإخفاق في كأس العالم، فالتتويج باللقب الآسيوي سيكون بمثابة المصالحة المناسبة للجماهير القطرية.

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العنابي اصطدم بمنتخبات متواضعة

لم يخض المنتخب القطري حتى الآن مباراة قوية أمام منتخب قوي، حيث أن انتصاراته جاء على منتخبين متواضعين، لا يمتلكان أي تاريخ في بطولة كأس آسيا.

المنتخب اللبناني يُشارك في كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد البطولة التي استضافها عام 2000، ونسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات، وشهدتا خروجه من مرحلة المجموعات، ويحتل المركز الـ107 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وأما عن المنتخب الطاجيكي، فالمشاركة في النسخة الحالية هي الأولى له في تاريخه ببطولة كأس آسيا، كما أنه يحتل المركز الـ106 في التصنيف العالمي للمنتخبات من الاتحاد الدولي "فيفا".

طاجيكستان كاد يُحرج العنابي

وكاد المنتخب الطاجيكي أن يُحدث المفاجأة ويتعادل مع المنتخب القطري، وذلك في أكثر من مناسبة طوال المباراة، حيث بادل المنتخب القطري الهجمات.

لو كان المنتخب القطري واجه منتخب أكثر قوة وخبرة في البطولة القارية، لكان من الممكن إحراجه بمنتهى السهولة، ولكن مرت المباراة بسلام وانتصر العنابي وتأهل متصدرًا.

يجب على مدرب العنابي أن يعرف جيدًا بأنه سيواجه منتخبات أكثر قوة من طاجيكستان في دور الـ16، وأن يشدد على لاعبيه بضرورة التركيز طوال المباراة، وعدم الاستهانة بأي منافس.

سدد منتخب طاجيكستان الكرة على المرمى 3 مرات، مقابل 6 للمنتخب القطري، حيث أن دقة التصويب لمصلحة المنتخب الطاجيكي بنسبة 60%، مقابل 50%.

كما أن نسبة الاستحواذ كانت متقاربة بعض الشيء، 60% لمصلحة قطر، مقابل 40% لمنتخب طاجيكستان.