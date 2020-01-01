الكشف عن موقف فهد المولد من اللعب مع الاتحاد في كأس محمد السادس

هل سيلعب النجم السعودي في نصف نهائي ونهائي البطولة العربية؟

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فهد المولد نجم الاتحاد العائد للملاعب بعد انتهاء فترة إيقافه لن يكون قادرًا على مساندة فريقه في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

المولد عوقب بالإيقاف لمدة عام كامل خلال مايو 2019 بسبب ثبوت تناوله للمنشطات، وقد انتهت مدة إيقافه رسميًا الأسبوع الماضي وبات قادرًا على اللعب مع الاتحاد في الدوري السعودي.

الاتحاد تأهل لنصف نهائي البطولة العربية حيث سيواجه مواطنه الشباب في نصف النهائي، وقد أكدت الرياضية نقلًا عن مصادر في الاتحاد العربي استحالة لعب المولد في البطولة هذا الموسم.

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وأوضح المصدر أن سبب ذلك يعود لأن الاتحاد لم يُسجل لاعبه السعودي في قائمته خلال فترة التسجيل الشتوية التي أغلقت في نهاية يناير الماضي.