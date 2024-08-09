عقب تتويجها بالبرونز .. نجمة كندا في الأولمبياد تكشف عن مكاسبها الضخمة من موقعها الإباحي!

"ما يعتقده الآخرون حول هذا الموضوع لا يزعجني"

لفتت الكندية أليشا نيومان، لاعبة القفز بالزانة، الأنظار إليها بشكل كبير بعدما نجحت في تحقيق المديالية البرونزية خلال منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وبعد نجاحها في المحاولة التي جلبت لها أول برونزية لكندا في منافسات القفز بالزانة، احتفلت أليشا بطريقة مثيرة لتجذب أنظار الجماهير، الذين ذهبوا للبحث عن حسابات الجميلة الكندية ليفاجئوا بوجود حساب خاص بها على موقع "أونلي فانز"، المشهور بكونه أحد المواقع لعرض مواد إباحية.

المفاجأة كانت أن البطلة الأولمبية لديها هذا الحساب منذ فترة طويلة، حيث تعتمد عليه في كسب المال من خلال نشر صور خاصة من حياتها اليومية، وقالت في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "أنا أكسب المال من خلال ما أقوم بنشره، عليك تسجيل الدخول لمعرفة ذلك. هذا يجعلني واثقة وأشعر بالرضا حيال ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورجحت "بيلد" أن أليشا تجني الكثير من الأموال من وراء هذا الموقع، فرغم أنهم ليس من الممكن معرفة عدد المشتركين لديها، لكن هناك معلومات بأن لديها أكثر من 65 ألف مستخدم أعجبوا بملفها الشخصي.

وأضافت الصحيفة، أن الاشتراك الشهري في صفحتها يكلف 10.23 جنيه إسترليني (12.99 دولار) بينما انخفض الوصول إلى موقعها إلى 5.63 جنيه إسترليني (7.14 دولار) خلال أولمبياد باريس، مع زيادة متابعيها بالآلاف خلال تلك الفترة، علمًا بأن الموقع يحتفظ بنسبة 20% من إجمالي ما تكسبه.

وواصلت البطلة الكندية: "بالطبع، لدى العديد من الأشخاص فكرة مبتذلة معينة عندما يفكرون في (أونلي فانز)، لكني لا أستطيع تغيير رأي الكثير من الناس. هذا الموقع ربطني بالعديد من المشجعين، أكثر من أي لاعب قفز بالزانة آخر من قبل".

وختمت: "ما يعتقده الآخرون حول هذا الموضوع لا يزعجني. أنا أفعل ما أقتنع به وأقوم بذلك بشكل جيد".