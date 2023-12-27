"البروباجندا هي هدفهم".. الاتحاد الأوروبي يتهم ريال مدريد وبرشلونة بتزييف حكم "السوبر ليج"

ما يزعمه بيريز ولابورتا "مُضلل ولا يعكس محتوى الحكم"

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برئاسة ألكسندر تشيفرين، محكمة العدل الأوروبية بتعديل بيانها الصحفي بشأن قرارها في قضية مشروعية دوري السوبر ليج.

وتعتقد شخصيات بارزة في "يويفا"، أن البيان الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي، تم التعامل معه بطريقة خاطئة، لجعل الحكم يبدو أكثر إثارة، حيث حمل عنوانًا رئيسيًا مفاده أن "قواعد الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي"، مما دعا برشلونة وريال مدريد، لإعلان انتصارهما في معركة "السوبر ليج".

ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن حكم المحكمة لا يثبت مشروعية بطولة "السوبر ليج"، وقد كتب محاموه إلى محكمة العدل خطابًا يطالبون بتغيير البيان الإعلامي، زاعمين أنه "غير دقيق" و"يتعارض مع الحكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مسؤول بارز في "يويفا"، في تصريحات لصحيفة "تايمز"، إن حكم محكمة العدل الأوروبية يوضح أيضًا أن المنظمات الرياضية، يمكنها طلب إعفاءات من قواعد المنافسة الأوروبية، إذا تمكنت من إثبات أن ذلك في المصلحة العامة.

وأضاف: "على الرغم من أننا نقدر أن البيانات الصحفية ليست ملزمة للمحكمة، إلا أنها تعد النقطة المحورية لاهتمام وسائل الإعلام في القضايا البارزة ذات التأثير الحتمي، علاوة على ذلك، في قضية رفيعة المستوى مثل هذه، فإنهم يجذبون قدرًا كبيرًا من الاهتمام (كما هو بالفعل هدفهم) ويؤثرون على الطريقة التي يتم بها النظر إلى القضية".

وأوضح أن ما يزعمه الريال والبارسا، "مضلل ولا يعكس محتوى الحكم" الذي يشير إلى أنه رغم أن "البيع المشترك يمكن أن يؤدي إلى تقييد المنافسة"، فإنه أيضًا يشرح سبب وجود مبررات محتملة لمثل هذا التقييد.