"البرق يضرب مرتين".. حصان أليكس فيرجسون يمنحه مليون إسترليني للمرة الثانية!

لم يكن مرشحًا.. ولكن!

حصد حصان السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد التاريخي، كأس البحرين الدولية للخيل، للمرة الثانية علي التوالي، والتي تبلغ جائزتها المالية مليون جنيه إسترليني.

واعتزل صاحب الـ82 عامًا التدريب بنهاية مشواره مع مانشستر يونايتد عام 2013، ليتجه نحو هواية سباقات الخيول.

ولم يكن "سبيريت دانسر" مرشحًا في السباق هذه المرة، لكنه فاجأ الجميع، بتحقيق فوز غير متوقع، ما عزز مكانته في تاريخ سباقات الخيل.

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وقال فيرجسون في مقابلة بعد السباق: "لا أصدق ذلك، كنت أقول لنفسي لن يستطيع فعلها، لا أعرف من أين أتى بقوة لتحقيق ذلك، كانت القرعة هي نفسها العام الماضي، أنا فخور به حقًا".

وشارك جيد ماسون، الشريك الآخر في ملكية الحصان، مشاعر فيرجسون: "يقولون إن البرق لا يضرب مرتين، لكنه حدث اليوم، الفضل يعود لريتشارد (فاهي) والفريق لرعايته بعد الإصابة. إنه إنجاز رائع، وأنا سعيد جدًا من أجل السير أليكس، الذي ربى هذا الحصان".