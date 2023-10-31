البرق ضربك مرتين يا تشواميني .. نحس الفرنسي عرض مستمر مع ريال مدريد!

الفرنسي تعرض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن ريال مدريد..

فقد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات الفرنسي أوريليان تشواميني نجم وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة غير تقليدية خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت الماضي، في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد عاد من ملعب "مونتجويك"، معقل برشلونة المؤقت، بفوز ثمين بهدفين لهدف، لكن تلك المعركة خلفت ضحية هامة في صفوف النادي الملكي، تمثلت في تشواميني.

وتعرض الفرنسي لشرخ إجهادي في مشط القدم، وهو ما سيؤدي إلى غيابه حتى نهاية العام الجاري، قبل أن يتمكن من العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية.

ويقضى تشواميني موسمه الثاني في ريال مدريد، ولكن يبدو أن حظ لاعب الوسط الفرنسي سيظل عاثرًا في "سانتياجو برنابيو"، بعدما تعطلت مسيرته من جديد مع النادي الملكي.

مأساة كأس العالم!

انضم تشواميني إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادمًا من نادي موناكو مقابل 80 مليون يورو، ليعوض رحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد بداية واعدة للغاية مع ريال مدريد، شارك فيها تشواميني بشكل منتظم مع الفريق، جاء كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، لكن الفرنسي لم يعد من قطر أبدًا كما كان.

ويبدو أن تشواميني تأثر بخسارة فرنسا للقب كأس العالم أمام الأرجنتين في النهائي، وإضاعته لواحدة من ركلات الترجيح، والتي أدت بشكل مباشر لخسارة "الديوك".

وتأثر عدد دقائق تشواميني بشكل ملحوظ مع ريال مدريد بعد كأس العالم، وأصبح بديلًا معظم الوقت بعدما كان يلعب بشكل أساسي، وتلقى العديد من الانتقادات.

صيف ساخن!

عاش تشواميني صيفًا ساخنًا للغاية، وارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي.

لكن رسالة اللاعب الفرنسي كانت واضحة، وتمثلت في أنه لا يفكر أبدًا في الرحيل عن ريال مدريد، وشدد على عزمه في استعادة مكانته مرة أخرى في التشكيل.

وتكررت التقارير عن احتمالية رحيل تشواميني عن ريال مدريد طوال الصيف تقريبًا، ومع رسائل الفرنسي، خرجت رسائل متزامنة من النادي الملكي تؤكد أن "الميرينجي" يرى أن تشواميني لاعب لا غنى عنه في مستقبل ريال مدريد، ولا مجال لبيعه مهما كان المبلغ المقدم لمحاولة التعاقد معه.

الفرنسي يغير مصيره بقدميه!

المثير في الأمر، أن تشواميني تمكن من تغيير مصيره في ريال مدريد مع انطلاقه الموسم، حيث شارك في 11 مباراة مع النادي الملكي في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهي كافة المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن.

وبدأ تشواميني أساسيًا في مباراتين بدوري الأبطال، و10 مباريات في الدوري الإسباني، وظهرت أهمية الفرنسي عندما اعتمد عليه أنشيلوتي كلاعب قلب دفاع خلال مواجهة أوساسونا في الجولة التاسعة، لتعويض النقص العددي في الخط الخلفي.

الفرنسي شارك في 1019 دقيقة ممكنة مع ريال مدريد منذ بداية الموسم من أصل 1260 دقيقة لعب، ويعد خامس أكثر لاعب مشاركة في الفريق، بعد أنطونيو روديجر، وجود بيلينجهام، وفيديريكو فالفيردي، وكيبا أريثابالاجا على الترتيب.

تشواميني كان قد غير مصيره بالفعل في ريال مدريد وأصبح واحدًا من أهم أعمدة الفريق، لكن الإصابة جاءت في وقت سيئ للغاية للفرنسي الدولي، مع تقدم الفريق في معترك دوري أبطال أوروبا، ومحاولة المواصلة في صدارة الدوري الإسباني.

ومع عودة تشواميني المنتظرة مع بداية عام 2024، يبقى فقط أن نعرف إذا ما كان قادرًا على الاحتفاظ بمكانته في تشكيلة ريال مدريد، أو أنه سيتراجع مرة أخرى، تمامًا مثلما حدث في الموسم الماضي.