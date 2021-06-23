البرتغال وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وفرنسا في قمة الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020 ..

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البرتغال 2 × 2 فرنسا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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68' أوووووووووه تسديدة قوية من بوجبا تصدى لها الحارس ثم القائم وعادت لجريزمان الذي لعبها بيمناه لكن الحارس تألق مجددًا

65' (المجر وألمانيا) المباراة مجنونة في ميونخ، ألمانيا تعادلت عن طريق هافرتيس وبعدها مباشرة تقدمت المجر برأس أندرياس شيفر

59' جوووووووووووووووووووول رونالدو من ركلة جزاء يسجل التعادل

58' أوووووووووووه ضربة جزاء أخرى لصالح البرتغال

تذكير بترتيب المجموعات: فرنسا الأول برصيد 7 نقاط، المجر الثاني 4 نقاط، ألمانيا الثالث 3 نقاط، البرتغال الرابع والأخير 3 نقاط

49' أووووووه رونالدو يهدر فرصة التعادل بعد عرضية ارتقى لها لكن سددها خارج المرمى

جوووووووووووووووووول الحكم يحتسب الهدف الثاني لبنزيما

47' جووووووووول الهدف الثاني لبنزيما لكن يلغى بداعي التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين فرنسا والبرتغال بالتعادل 1-1 بينما تقدم المجر بهدف نظيف على ألمانيا

47' جووووووووووووووووووول بنزيما يسجل التعادل لفرنسا

44' ضربة جزاء لفرنسا بعد إسقاط سيميدو لمبابي

38' محاولة فرنسية وصلت إلى جريزمان لكن الأخير سددها من لمسة واحدة خارج الملعب

35' البرتغال تحاول زيادة الغلة لضمان الفوز في المباراة وفرصة خطيرة من جوتا لكن سقط وضربت في كانتي لتصل سهلة في يد لوريس

30' جووووووووووووووووووول رونالدو يضع البرتغال في المقدمة من علامة الجزاء

27' أووووووه ضربة جزاء لصالح البرتغال بعد دفع لوريس لدانيلو

22' سيطرة فرنسية على المباراة لكن مجرد تمريرات في منتصف الملعب

16' أوووووووه ماذا أهدرت يا مبابي؟ تمريرة خيالية من بوجبا وضعت كيليان منفردًا سددها على المرمى لكن الحارس يتصدى

11' (المجر وألمانيا) جوووووووووووووووول هدف أول للمجر عن طريق آدم سالاي يضع الألمان في المركز الرابع والأخير

7' كريستيانو رونالدو ظهر في محاولة على المرمى بعد عرضية من سانشيس لمسها برأسه سهلة في يد لوريس لترتد بهجمة مرتدة لمبابي حولها بيبي ركنية

5' بداية قوية من جانب فرنسا لكن بلا أي خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-3-3



باتريسيو

جيريرو- دياز - بيبي - سيميدو

موتينيو - دانيلو - سانشيس

سيلفا - كريستيانو رونالدو - جوتا

Este é o nosso 11 inicial! #VamosComTudo ! pic.twitter.com/ByCuZWGjWp

تشكيل فرنسا

قرر المدرب ديدييه ديشان البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-2-3-1



لوريس

لوكاس هيرنانديز - فاران - كيمبمبي - كوندي

كانتي - بوجبا

مبابي - جريزمان - توليسو

بنزيما

La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021

ويحتاج المنتخب البرتغالي للفوز لضمان التأهل دون الدخول في حسابات معقدة بشأن أفضل الثوالث، إلا أنّ فرنسا ضمنت بالفعل التأهل وتحتاج فقط لضمان الصدارة.

نجح المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى في تحقيق فوز رائع على المجر بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر من ألمانيا 4-2، بينما فازت فرنسا على الماكينات بهدف نظيف وسقطت في فخ التعادل مع صربيا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لثالث قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين فرنسا والبرتغال، وستُقام على ملعب بوشكاش آرينا.