البرتغال وفرنسا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب البرتغال أمام منتخب فرنسا ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا،على ملعب النور بلشبونة

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البرتغال 0 × 0 فرنسا

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع.

44' فرصة خطيرة لمنتخب البرتغال من ركنية قفز خلالها الدون رونالدو فوق كيمبمبي ووضعها قوية باتجاه المرمى ولكنها أتت بجوار القائم الأيسر بأمتار قليلة جدًا.

40' فرنسا تواصل الخطورة وباتريسيو يستمر في التألق، عرضية من لوكاس هيرنانديز لمارسيال أمام المرمى ولكن حارس وولفرهامبتون يقفز أمامه ويتصدى للكرة بصورة أكثر من رائعة ويتعرض للإصابة.

30' فرصة خطيرة للغاية لمنتخب فرنسا! ركلة حرة من الجانب لعبها جريزمان باتجاه رابيو الذي هيأها لمارسيال ليسددها لكنها ترتطم في العارضة لسوء حظه.

24' ركلة حرة لكريستيانو رونالدو من على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في الحائط البشري، أداء غير جيد للدون حتى الآن.

18' تهديد جديد من منتخب فرنسا، ركنية وضعها فاران برأسه وهو بدون رقابة وأتت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

12' الفرصة الأخطر على الإطلاق حتى الآن، تمريرة رائعة من جريزمان باتجاه مارسيال تجعله ينفرد بالمرمى ليضعها من لمسة واحدة أرضية ولكن باتريسيو يتعملق ويخرجها بقدمه.

10' الفرصة الأولى لفرنسا من اختراق من كومان وتسديدة قوية في منتصف المرمى تصدى لها باتريسيو وحوّلها إلى ركنية.

5' الظهور الأول لرونالدو بعد مراوغة ثنائي دفاع فرنسا وتسديدة على يسار لوريس لكن حارس السبيرز تصدى لها.

الآن بداية المباراة!

تشكيل البرتغال:

التشكيل | 4-3-3

روي بارتيسيو

رافاييل جوريرو - روبن دياش - خوسيه فونتي - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو

جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

Este é o nosso 11 inicial para o jogo com França! Força, ! #VamosTodos #VamosComTudo# #NationsLeague pic.twitter.com/IapXxK8FBz — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2020

تشكيل فرنسا:

التشكيل | 4-3-3

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - كيمبيمبي - رافاييل فاران - بنيامين بافارد

بول بوجبا - نجولو كانتي - أدريان رابيو

كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - أنتوني مارسيال

La composition de nos Bleus pour affronter le Portugal ! 👊 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EGv84nw8yV — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2020

يتقاسم منتخبا البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ومباراة اليوم ستكون حاسمة للمركز الأول مع منافسة لا تذكر من كرواتيا الذي تأتي ثالثةً برصيد 3 نقاط فقط، على الوصافة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا على ملعب النور بالعاصمة لشبونة لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.