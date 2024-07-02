"زميله يمسح دموعه".. حفيظ دراجي يواصل استفزاز عشاق رونالدو

ماذا قال المعلق الجزائري؟

واصل المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي استفزاز عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم شنهم حملة انتقادات قوية ضده.

وكان دراجي قد أطلق تعليقات "القوية" ضد رونالدو، خلال مباراة البرتغال وسلوفينيا، أمس الإثنين، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي حسمها البحارة بركلات الترجيح (3-0).

ففي الشوط الثاني، علق حفيظ على لمس رونالدو إحدى الكرات: "أخيرًا ظهر كريستيانو"، قبل أن يضيف "رونالدو لن يسجل"، كما توقع أن يهدر ركلة الجزاء التي أهدرها بالفعل قبل نهاية الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد إهداره ركلة الجزاء، دخل رونالدو في نوبة بكاء، فأخذ المعلق الجزائري يعدد المرات الذي بكى فيها الأسطورة البرتغالية، خلال مسيرته الكروية، ما وضع دراجي أمام عاصفة هجومية من عشاق النجم البرتغالي على منصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة.

ولم يستسلم دراجي لضغوط عشاق رونالدو، وكتب تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، قال فيها: "الحارس البرتغالي الشاب دييجو كوستا يمسح دموع رونالدو، وينقذ بيبي من نهاية مشوار مأساوية، ويقود البرتغال إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد تصديه لـ3 ركلات ترجيح في مباراة دراماتيكية".

ويضرب المنتخب البرتغالي موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الديوك من اجتياز عقبة بلجيكا بهدف نظيف.