نجم البرتغال سعيد للغاية

أعرب برناردو سيلفا، نجم منتخب البرتغال، عن سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح أمس الإثنين.

وقال برناردو، في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "ojogo" البرتغالية: "سعيد للغاية، لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق منظم، وضع الكثير من اللاعبين خلف الكرة".

وأضاف: "هذا ليس عذرا، لكن الملعب كان جافًا جدًا والكرة كانت ترتد دائمًا، الملعب كارثيا وأبطأ وتيرتنا وقدرتنا على إيجاد المساحات، سعيد جدًا بالتأهل، وهو أهم شيء، مع العلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال حول بكاء رونالدو بعدما أهدر ركلة جزاء، علق: "اللاعبون الذين يتحملون مسؤولية التسجيل هم فقط من يمكنهم إهدار الفرص، لقد مررت بتجربة مماثلة منذ وقت ليس ببعيد، وشعر كريستيانو أنه كان يجب أن يسجل، لكنها كرة القدم، لذلك واصلنا".

وختم: "لا يوجد فخر أكبر من تمثيل فريقنا الوطني ونشعر بثقل الرغبة في القيام بالأشياء بشكل جيد، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، نتأثر عاطفيًا".

ويضرب المنتخب البرتغالي موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الديوك من اجتياز عقبة بلجيكا بهدف نظيف.