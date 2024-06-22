البرتغال ضد تركيا | فلسفة مونتيلا تُغرقه .. والأهداف العكسية تتفوق على كبار يورو 2024!

مونتيلا يتحمل مسؤولية هزيمة تركيا أمام البرتغال

توقعنا أن نرى ندية كبيرة ومباراة قوية بين منتخبي البرتغال وتركيا، ولكن ما حدث جعلنا نرى مباراة محسومة منذ دقائقها الأخيرة لصالح زملاء كريستيانو رونالدو!

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره التركي بثلاثية دون رد بأقل مجهود، بل بمساعدة نجوم المنافس الذين ظهروا بوجه باهت جدًا، باللقاء الذي أقيم بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة ضمن منافسات يورو 2024.

فلسفة مونتيلا أغرقته

يمتلك المنتخب التركي العديد من النجوم المميزين في صفوفه، وهو الأمر الذي جعل الطموحات ترتفع في أن نرى مواجهة قوية ضد البرتغال اليوم، ولكن ما حدث من فلسلة المدرب فينتشينزو مونتيلا حال دون ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مونتيلا فضّل عدم الاعتماد على أردا جولر نجم ريال مدريد الصاعد، رغم تألقه في مباراة الجولة الأولى وتسجيله لهدف رائع ضد جورجيا، حيث جلس حبيسًا لمقاعد البدلاء.

ونفس الأمر بالنسبة لنجم يوفنتوس كينان ييلدز الذي ينتظر الجميع الكثير منه، والذي جلس هو الآخر على مقاعد البدلاء، بناءً على رؤية مونتيلا.

ومع إشراك الثنائي جولر وييلدز في الثلث الأخير من المباراة، اختلف الأداء الهجومي للمنتخب التركي، ولكن تلك التغييرات جاءت متأخرة.

النيران الصديقة تتفوق على الكبار

شهدت منافسات يورو 2024 رقمًا كبيرًا من الأهداف العكسية، وذلك بعد مرور جولتين فقط من دور المجموعات، وذلك بعدما تم تسجيل 7 أهداف حتى الآن!

الهدف الذي سجله سامت أكادين نجم تركيا في مرمى فريقه بالخطأ، جاء بعد 6 أهداف سجلت في اليورو حتى الآن.

وسجل قبل أكادين كلًا من: "فابيان شار لاعب سويسرا، ريكاردو كالافيوري لاعب إيطاليا، أنطونيو روديجر لاعب ألمانيا، ماكسيميليان لاعب النمسا، روبن هراناتش لاعب التشيك، كلاوس لاعب ألبانيا".

وبذلك تتفوق الأهداف العكسية على جميع نجوم يورو 2024، بعدما وصل عددها إلى 7 أهداف!