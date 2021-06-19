البرتغال وألمانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وألمانيا في قمة الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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البرتغال × ألمانيا

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بداية الشوط الثاني

تبديل أول للبرتغال قبل بداية الشوط الثاني بدخول ريناتو سانشيز وخروج سيلفا

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لمنتخب ألمانيا بهدفين لهدف

43' مرتدة خطيررررة لألمانيا، جنابري ينطلق، يراوغ بيبي ويسدد ولكن باتريسيو يتصدى للكرة

38' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألمانيا تتقدم في النتيجة، هدف عكسي أخر لجيريرو في مرماه بعد عرضية من جوسينس

34' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كاي التعادل لألمانيا، كرة طولية إلى جوسينس الذي يلعب عرضية ممتازة، يحرزها دياز في مرماه

32' توقف اللعب لإصابة بيبي

27' ضربة حرة غير مباشرة للبرتغال، برونو يلعب الكرة وتصل لجوتا الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو العارضة

22' عررررررضية ورأسية من مدافع البرتغال ولكنها تمر بجوار القائم

16' تسديدة قوووووية من جوسينس ولكن باتريسيو يمسك بالكرة

14' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البرتغال تسجل الهدف الأول عكس مجريات اللعب، مرتدة مثالية، بيرناردو يمرر لجوتا الذي يهدي الكرة على طبق من ذهب للدون ليسجلها في الشباك الخالية

12' تسديدة أخرى من توماس مولر ولكن باتريسيو يمسك بالكرة

11' بداية مُرعبة للمنتخب الألماني، المانشافت يضغط بكل قوة من أجل الهدف الأول

11' عرررضية من جوسينس إلى كروس الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة

9' تسديدة من مووولر يتصدى لها باتريسيو، جنابري يتابع ويلحق بالكرة قبل أن يمسك بها الحارس، يلعبها عرضية ولكن دفاع البرتغال يشتتها

4' تم إلغاء الهدف بسبب وجود تسلل على جنابري في بداية الهجمة

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألمانيا تتقدم في النتيجة عن طريق تسديدة رائعة على الطائر من جوسينس

انطلاق المباراة

تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-2-3-1



باتريسيو

سيميدو - دياز - بيبي - كانسيلو

كارفاليو - دانيلو

سيلفا - برونو فيرنانديز - جوتا

كريستيانو رونالدو

تشكيل ألمانيا

قرر المدرب لوف البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 3-4-3



نوير

جينتر - هوميلس - روديجير

كيميش - جاندوجان - كروس - جوسينس

هافيرتز - مولر - جنابري

نجح المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى في تحقيق فوز رائع على المجر بثلاثية نظيفة، في حين أن المنتخب الألماني سقط أمام فرنسا بهدف عكسي، لذلك لا مجال للماكينات سوى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لثاني قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين ألمانيا والبرتغال، وستُقام على ملعب أليانز أرينا.