"البرتغالي اعترف بالخطأ" ..حكم شهير يكشف الفرق بين ميسي ورونالدو!

تعرف على الفرق الجوهري بين رونالدو وميسي

كشف الحكم الهندوراسي الشهير سعيد مارتينيز، عن الفارق في التعامل بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حيث أدار مباريات لهما.

وقال مارتينيز خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "رونالدو وميسي شخصيتان مختلفتان تمامًا، ولكن كلهما لاعبان عظيمان، ولا أعتقد أن أحدهم يتفوق على الآخر".

الحكم الهندوراسي أضاف: "ميسي أكثر هدوءًا بعض الشيء، لأنه يلعب الكرة ويفكر فيها، ورونالدو أكثر وضوحًا دون أن يكون غير محترم، ورؤيتهما يُسجلان هدفًا من ركلة حرة هو شيء لن أنساه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "تصافحت أنا وميسي قبل المباراة ورحب بي وشكرني، وفي نهاية المباراة أعتقد أن الجميع كان يهتف له، ولكنه جاء لمصافحتي أيضًا".

وعن رونالدو قال سعيد: "رونالدو اشتكى لي وواجهني لأنني ألغيت له هدفين من أهدافه، ولكن لم يثق حتى في حكم الفيديو VAR، وقبل بداية الشوط الثاني أخبرته أنني لم تعجبني طريقته في التعامل معي، ولكنه اعترف بأنه مخطئًا واتفق معي، وبعدها ركز على اللعب وسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة ساعد فريقه على الفوز".