البرازيل وبيرو: مباشر لحظة بلحظة
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البرازيل 0 ×0 بيرو
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تشكيل بيرو
قرر المدرب ريكاردو جاريكا البدء بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
بيدرو جاييسي
ميجيل تراوكو – أندرسون سانتاماريا – كريستيان راموس – ألدو كورزو
يناتو تابيا – كريستيان كويجا – يوشمير يوتون
سيرخيو بينا – ألكسندر كانييس – جانيلوكا لابادولا
تشكيل البرازيل
قرر المدرب تيتي البدء بتلك الخطة:
التشكيل | 4-3-3
إيدرسون
رينان لودي - ماركينيوس - سيلفا - دانيلو
فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا
نيمار - ريتشارليسون - إيفرتون
بينما تحاول بيرو تكرار مفاجأة النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، إلا أنّه خسر في دور المجموعات من البرازيل برباعية نظيفة.
كما أنّ البرازيل تقدم مستويات قوية للغاية في البطولة ووصلت إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة وإقصاء تشيلي في ربع النهائي.
يسعى المنتخب البرازيلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي خاصة وأنّه معتاد على تحقيق البطولة على أرضه أخرها كانت في 2019.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمبارة نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بين البرازيل وبيرو والتي نُقلت إلى البرازيل.