البرازيل بطل كأس الملوك للمنتخبات 2026

أحرز منتخب البرازيل لقب كأس الملوك للمنتخبات 2026، بعد فوزه على منتخب تشيلي بنتيجة 6-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد أليانز باركي في مدينة ساو باولو، وسط حضور جماهيري كامل العدد بلغ 41,316 متفرجاً، إلى جانب متابعة ملايين المشاهدين حول العالم عبر منصات البث المباشر وشاشات التلفزيون.

وجاء فوز المنتخب البرازيلي ليمنحه اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بنسخة البطولة الأولى التي أقيمت في إيطاليا عام 2025، مؤكداً مكانته كأبرز المنتخبات في منافسات كأس الملوك، وسط أجواء احتفالية شهدها الاستاد منذ ساعات ما قبل انطلاق المباراة.

وشهدت المباراة حضور عدد من نجوم وأساطير كرة القدم، من بينهم نيمار، ورونالدو نازاريو، وبيبيتو، الذين تابعوا النهائي من المدرجات، في أمسية جمعت بين المنافسة الرياضية والعروض الترفيهية التي سبقت اللقاء وأضفت طابعاً خاصاً على الحدث.

KINGS LEAGUE

ودخل المنتخب البرازيلي اللقاء بقوة، وفرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال أول ثماني دقائق عبر ليليتي غارسيا، وليباو بينييرو، وماتيوس “ديدو”، مستفيداً من الدعم الجماهيري الكبير والضغط المبكر على دفاع المنتخب التشيلي. ورغم إهدار مايكل إلياس ركلة خاصة للبرازيل، واصل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب.

وفي المقابل، أظهر منتخب تشيلي، الذي قدم مستويات لافتة خلال مشواره في البطولة، شخصية قوية وإصراراً واضحاً على العودة، ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر هدف سجله ناتشو هيريرا من ركلات الترجيح، ليبقى في دائرة المنافسة مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني وسط أجواء ماطرة، واصل المنتخب التشيلي محاولاته الهجومية، وتمكن لاعب الوسط ماتياس فيدانغوسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة ويزيد من حدة التنافس بين المنتخبين. وكاد المنتخب التشيلي أن يدرك التعادل في إحدى الفرص الخطيرة، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم، والحارس البرازيلي خارج موقعه.

وعند هذه اللحظة، نجح المنتخب البرازيلي في استعادة زمام الأمور عبر هجمة مرتدة سريعة، سجل منها ليباو بينييرو هدفاً مهماً أعاد الهدوء لأصحاب الأرض. ولم تمض دقائق حتى أضاف ليليتي غارسيا الهدف الخامس، ليمنح المنتخب البرازيلي أفضلية واضحة مع دخول الدقائق الحاسمة من اللقاء.

وخلال فترة “الكرة الحاسمة” بعد الدقيقة 36، واصل المنتخب البرازيلي ضغطه الهجومي، ونجح كيلفين أوليفيرا في تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 38، بعد تمريرة من ليباو داخل منطقة الجزاء، ليؤكد فوز منتخب بلاده ويحسم المواجهة أمام جماهيره.

وقبل مراسم تسليم الكأس، جرى الإعلان عن الجوائز الفردية، حيث حصل ليليتي غارسيا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وتوج ليباو بينييرو هدافاً للبطولة برصيد 14 هدفاً، فيما نال حارس منتخب تشيلي ماتيوس هيريرا جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، تقديراً لأدائه خلال المنافسات.

وسبق المباراة النهائية لقاء استعراضي جمع بين فريقي CazéTV وKings League Brazil، أقيم وفق نسخة خاصة من قوانين دوري الملوك، بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم وصنّاع المحتوى، إلى جانب حضور خاص لرونالدو نازاريو الذي تفاعل مع اللاعبين والجماهير قبل انطلاق اللقاء، وانتهى بفوز فريق CazéTV بنتيجة 8-4.

كما شهدت الأمسية فقرات موسيقية قدمها الفنانون MC Marks وMC PH وDJ Japa NK، حولت استاد أليانز باركي إلى ساحة احتفال متكاملة، جمعت بين الموسيقى البرازيلية وأجواء المنافسة الرياضية.

KINGS LEAGUE

وفي وقت سابق من منافسات البطولة، كاد منتخب البرازيل أن يتعثر أمام منتخب قطر في دور المجموعات، بعدما اقترب المنتخب العربي من تحقيق مفاجأة كبيرة أمام حامل اللقب، قبل أن ينجح المنتخب البرازيلي في العودة وحسم المواجهة. كما واصل المنتخب البرازيلي مشواره بتفوقه على منتخب السعودية في جولة «الفرصة الأخيرة»، ضمن طريقه نحو التتويج باللقب. وشهدت البطولة مشاركة أربعة منتخبات عربية هي قطر، والسعودية، والجزائر، والمغرب، التي قدمت جميعها مستويات مشرفة، حيث حقق المنتخب السعودي فوزاً لافتاً على المكسيك، وتغلب المنتخب المغربي على كولومبيا، ونجح المنتخب الجزائري في الفوز على بولندا، فيما تجاوز المنتخب القطري نظيره البيروفي. وأكدت هذه النتائج الحضور القوي لمنتخبات المنطقة، في انعكاس مباشر لإطلاق بطولة دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر الماضي، ما يعزز من آمال جماهير المنطقة بمستقبل واعد وحافل بالإنجازات في منافسات دوري الملوك خلال السنوات المقبلة.

وبإسدل الستار على منافسات كأس الملوك للمنتخبات 2026، اختتمت البطولة واحدة من أبرز نسخها من حيث الحضور الجماهيري والمتابعة العالمية، فيما احتفل المنتخب البرازيلي بلقبه الجديد على أرضه وأمام جماهيره، في ليلة ستبقى حاضرة في ذاكرة البطولة.