البرازيل وأوروجواي | لعنة القطة مستمرة .. ونيمار يتحمل المسؤولية!

البرازيل تواصل السقوط!

ودع المنتخب البرازيلي منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد السقوط على يد نظيره أوروجواي بركلات الترجيح، ليواصل السيليساو السقوط والانهيار!

وتأهل منتخب أوروجواي إلى نصف النهائي، لمواجهة منتخب كولومبيا، في مواجهة ستكون منتظرة بين المنتخبين، بعد العروض القوية التي قدموها في كوبا أمريكا حتى الآن.

لعنة القطة مازالت تُطارد البرازيل

خلال منافسات كأس العالم 2022، وأثناء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل قبل مواجهة كرواتيا، تواجدت قطة أمام المترجم البرازيلي ليقوم بحملها ثم إسقاطها على الأرض.

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وبعد تلك اللقطة تم إقصاء البرازيل في مونديال قطر، ثم تعرض لسلسلة انتكاسات متتالية، لتقوم الجماهير بربط واقعة القطة بما يحث للمنتخب البرازيلي.

منتخب البرازيل قام بتغيير الجهاز الفني 3 مرات، وخسر السيليساو في تصفيات كأس العالم لأول مرة 3 مباريات متتالية، وتعرضوا للهزيمة لأول مرة بتاريخهم على أرضهم أمام الأرجنتين بتصفيات كأس العالم.

وآخر الانتكاسات هي الخروج من دور ربع نهائي كوبا أمريكا، لتتأكد الجماهير أن ما يحدث لفريقهم سببه لعنة القطة التي تم التعامل معها بعنف!

نيمار يتحمل مسؤولية الإقصاء

ما حدث مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، أثبت للجميع أنه أصبح منتخب النجم الواحد، لأن السيليساو تأثر مستواه كثيرًا بعد غياب نيمار بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

نيمار دا سيلفا يتحمل مسؤولية الإقصاء، لأنه فرض شخصيته على المنتخب البرازيلي، فأصبح غيابه يمثل أزمة فنية وقيادية كبيرة داخل المنتخب.

وهذا ما ظهر على أداء ومستوى لاعبي البرازيل في كوبا أمريكا، وأيضًا تصفيات كأس العالم حيث تدهورت نتائج الفريق بعد إصابته وغيابه عن الفريق.

وأصبح منتخب البرازيل ليس المنتخب الجماعي الذي اعتدنا عليه عبر تاريخه، بل منتخب النجم الواحد وهو نيمار.