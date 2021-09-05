البرازيل ضد الأرجنتين: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين وذلك في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

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البرازيل × الأرجنتين

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل الأرجنتين:

قرر المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

مارتينيز

مونتيل - روميرو - أوتاميندي - آكونيا

دي باول - باريديس - لو سيلسو

دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - ميسي

تشكيل البرازيل:

قرر المدرب تيتي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-2-2

ويفيرتون

دانيلو - ميليتاو - فيريسيمو - ساندرو

جيرسون - كاسيميرو

باكيتا - إيفرتون

نيمار - جابيجول

يُذكر أن الاتحاد البرازيلي قد طالب بترحيل الرباعي الأرجنتيني "بوينديا، لو سيلسو، روميرو ومارتينيز، بسبب أن سفر اللاعبين من المملكة المتحدة إلى البرازيل يستلزم دخول حجر صحي لمدة 10 أيام، وهو لم يوافق عليه المنتخب الأرجنتيني الذي حصل على موافقة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لخوض اللقاء، فما الذي سيحدث؟ هل ستؤثر سياسة البرازيل وقيودها الخاصة بكورونا في إلغاء أو تأجيل اللقاء؟

تُعد تلك المواجهة هي الأولى بين المنتخبين منذ نهائي كوبا أمريكا منذ أشهر قليلة والذي انتهى بفوز ميسي بأول بطولة دولية له مع المنتخب الأول، ويحتل السيلساو صدارة المجموعة في التصفيات برصيد 21 نقطة بدون أي تعادل أو خسارة، في حين أن بطل الكوبا يتواجد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب كورينثيانز آرينا