فيديو | "هذا ما يبقى إلى الأبد" .. لاعبة البرازيل تحمل منافستها المُصابة في الأولمبياد!

لقطة تعكس الروح الرياضية..

قدمت اللاعبة البرازيلية، تاميريس مورينا، لفتة رائعة تعكس الروح الرياضية، خلال مباراة بلادها أمام أنجولا، في دور المجموعات، من منافسات كرة اليد للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحققت البرازيل فوزًا على أنجولا بنتيجة (30-19)، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024، لتحجز البرازيليات مقعدًا في الدور ربع النهائي من البطولة، بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة، برصيد 4 نقاط، بينما ودعت أنجولا بعد احتلال المركز الخامس، وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وتعرضت لاعبة أنجولا، ألبرتينا كاسوما، لإصابة قوية بعد سقوطها في منطقة جزاء البرازيل، في الدقيقة 36، ولم تستطع الوقوف، لتبادر تاميريس بحملها ونقلها إلى دكة بدلاء أنجولا، لتخطف الأضواء بلقطتها الرائعة التي تظهر الروح الرياضية، حيث لاقت تصفيقًا كبيرًا من قِبل الجماهير الحاضرة لقاعة باريس إكسبو بورت دو فرساي.

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ونشر الاتحاد الدولي لكرة اليد، عبر منصة (إكس)، صورة للاعبة البرازيلية وهي تحمل منافستها بعد إصابتها، بعبارة تقول "الرياضي للرياضي، وهذا ما يبقى إلى الأبد"، في رسالة إشادة بموقف تاميريس مورينا.

وتأهلت سيدات البرازيل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، لتواجه النرويج يوم 6 أغسطس، فيما يتأهل المنتخب الفائز إلى نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الفائز من منتخبي الدنمارك ضد هولندا.