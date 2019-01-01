البدري يعلن تشكيل مصر لمواجهة جزر القمر.. 3 تغييرات وكهربا يحافظ على مكانه

منتخب مصر يسعى للفوز على جزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على جزر القمر، من أجل تصدر المجموعة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام كينيا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

حسام البدري أجرى عدة تغييرات على تشكيل المنتخب المصري بعد أن صدم من الأداء في اللقاء الأول أمام كينيا على أرضه، وضياع نقطتين هامتين في مشوار التصفيات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - محمود علاء - أحمد حجازي - محمد هاني

الوسط: طارق حامد - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد سيد زيزو