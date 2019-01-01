البدري: الأهلي سيعود أقوى وهذا الأمر يضره

رئيس فريق العمل في بيراميدز يعتقد أن الأهلي سيعود أقوى بالرغم من هزيمة اليوم أمام بيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد حسام البدري، رئيس فريق العمل في نادي بيراميدز، أن كثرة اللاعبين في قائمة الأهلي، تضره أكثر مما تفييد.

وخسر الأهلي من بيراميدز بهدفين لهدف في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال البدري في تصريحات عقبت اللقاء: "بالنسبة لنا الأحداث التي سبقت اللقاء، وأهميتها أكدت لنا أننا حققنا إنجازاً في الفترة الماضية، صنعنا اسماً كبيراً في فترة قصيرة"

وواصل: "نتيجة المباراة ستكون مؤثرة لنا في الجانب المعنوي، ولكن المنافسة على بطولة الدوري مازالت مستمرة".

وتطرق المدير الفني السابق للأهلي، للحديث حول القلعة الحمراء، وقال: "الأهلي سيعود أقوى مما كان، هذا توقعي، ومن وجهة نظري كثرة اللاعبين في قائمة الفريق لا يساعد المدير الفني على الاستقرار والثبات على التشكيل".

وأتم: "حبي وعشقي للنادي الأهلي، وهذا لا يستطع أي شخص أن يزايد عليه، ولكني الآن متواجد في كيان ثابت نعمل على نجاحه، أبارك للاعبين والجهاز الفني والإداري الفوز اليوم".

الجدير بالذكر ان بيراميدز، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول، الذي يتبقى له مباراة، أقل من بيراميدز.