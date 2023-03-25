البداية كانت فياريال .. بايرن ميونخ يكشف الحقيقة الكاملة وراء رحيل ناجلسمان

الدورات التدريبية كشفت الحقيقة

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن الأسباب الحقيقية وراء التخلي عن المدرب يوليان ناجلسمان، والتعاقد مع توماس توخيل بدلًا منه.

بايرن أجرى مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، لتقديم توخيل بشكل رسمي كمدرب للفريق البافاري، مع شرح كواليس الإقالة المفاجئة لناجلسمان.

وقال أوليفر كان رئيس النادي:"الفريق أظهر قوته الحقيقية أمام باريس سان جيرمان، ولكن بعدها وضعنا في الاعتبار الخطر الأبعد حول أهدافنا هذا الموسم، لذلك قررنا التخلي عن ناجلسمان، القرار جاء بعد دراسة وليس بدوافع عاطفية".

وأضاف:"تقلبات المستوى بدأت الموسم الماضي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وضد فياريال في دوري أبطال أوروبا، حيث ظهرت نقاط ضعف غير مفهومة، لذلك قمنا بتدعيم الفريق في الصيف".

وفي سياق متصل قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي:"وجدنا أنه لا توجد هناك حالة من الانسجام بين الفريق والمدرب، وكان المنحنى يتجه نحو الأسهل لذلك قررنا التفاعل مع الأمر، القرار لم يكن سهلًا".

وأوضح:"في مارس الماضي شاهدنا العديد من المستويات غير المتسقة، ثم مرة أخرى في سبتمبر، ومؤخرًا فزنا في 5 مباريات فقط من أصل 10 بالدوري الألماني، كانت لدينا علاقة جيدة جدًا بيوليان ولكننا اتخذنا القرار الصحيح".

وواصل حديثه:"كنا نؤمن بقدرات يوليان حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد الماضي، كنا ندعم بعضنا البعض وناقشنا الكثير حول التدريب والمباريات، ومن رؤيتنا للدورات التدريبية وجدنا أن الطاقة في الملعب لم تعد موجودة وهو ما ظهر ضد ليفركوزن، كما لاحظنا انخفاض المستوى الفردي للعديد من النجوم الكبار".

وأما عن التعاقد مع توماس توخيل:"اتصلت به يوم الثلاثاء، تعاقدنا معه لأننا نؤمن بحاجتنا لمدرب مثله يتمتع بخبرة هائلة داخل ألمانيا وخارجها".

جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني بـ52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، كما يلعب أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.