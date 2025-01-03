"ماجد عبد الله الأول ومركز مفاجئ لجاسم يعقوب" .. نجم البحرين يكشف عن ترتيب 5 أساطير في كأس الخليج!

البحرين تستعد لمواجهة عمان في نهائي كأس الخليج..

كشف مهدي الحميدان، مهاجم المنتخب البحريني، عن رأيه إزاء ترتيب 5 أساطير خليجية، حسب الأفضل، قِبيل ساعات من ختام بطولة كأس الخليج العربي 26.

وتأهل المنتخب البحريني إلى نهائي خليجي زين 26، ليضرب موعدًا مع سلطنة عمان، على ملعب جابر الأحمد الدولي، مساء السبت، ضمن الصراع على اللقب الثالث لعمان والثاني للبحرين.

ووفق ترتيب مهدي الحميدان، فإن ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، حلّ في المركز الأول ضمن 5 أساطير خليجية، والذي يمتلك مسيرة تاريخية مع الأخضر، حيث قاده للفوز بكأس آسيا عامي 1984 و1988، كما احتل وصافة هدافي كأس الخليج بـ17 هدفًا، رغم عدم التتويج باللقب.

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واختار الحميدان، حارس المنتخب البحريني، حمود سلطان، في المركز الثاني بين أساطير الخليج، ثم قائد العراق، يونس محمود، بالمركز الثالث، فيما رشّح قائد الكويت، جاسم يعقوب، رابعًا، ثم الحارس العماني علي الحبسي خامسًا.

وتأهل منتخب البحرين، إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد الفوز على الكويت، المضيف، بنتيجة (1-0)، فيما عبرت عمان على حساب المنتخب السعودي، في نصف النهائي، بنتيجة (2-1).