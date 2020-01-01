البحرين تعلن تمديد تعليق النشاط الكروي بسبب كورونا

كورونا يتسبب في تعليق النشاط الكروي.

قرر الاتحاد البحريني لكرة القدم، تمديد فترة تجميد النشاط الكروي حتى منتصف شهر يوليو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد البحريني بيانًا رسميًا، يعلن خلاله قيامه بدراسة عدد من الخيارات المتاحة، من أجل استكمال البرنامج الزمني لكافة مسابقات الموسم الرياضي الحالية.

وتقرر استمرار تعليق مسابقات الموسم الرياضي في البحرين حتى منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يتم استئناف المسابقات في النصف الثاني من الشهر.

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وحدد الاتحاد البحريني الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ليكون نهاية جميع المسابقات، في حالة استئناف النشاط في الموعد المحدد له مؤخرًا.

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جاء ذلك بعدما أعلنت البحرين عن إصابة 339 حالة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية، وذلك حتى مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد البحريني قراره المقبل بشأن مصير المسابقات الكروية، خلال شهر يوليو المقبل.