البحث مستمر .. الأهلي يضع بديلين حال الفشل في التعاقد مع يايسله

تعرف على حلول الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد

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مازالت محاولات مسؤولي النادي الأهلي مستمرة حاليًا، من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وأشارت التقارير إلى أن الأهلي اتفق ع المدرب الألماني ماتياس يايسله، من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

وكشف الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن أن الأهلي وضع بديلين من أجل التعاقد مع أحدهما، حال فشل مفاوضات يايسله.

وقال جاليتي في التغريدة التي نشرها: "الأهلي يبحث بشدة عن مدرب جديد، وكما قيل فإنه أرسل العرض الأخير إلى ماتياس يايسله".

وأضاف: "خلال الأيام القادمة سيكون هناك اجتماع مع المدرب الألماني، وتم تحديد اسم النمساوي أوليفر جلاسنر والإنجليزي بول كليمنت، من أجل التعاقد مع أحدهما حال فشل التعاقد مع يايسله".

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