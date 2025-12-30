رقم 9.. البحث عن وريث جيرد مولر وميروسلاف كلوزه: حنين ألمانيا إلى المهاجم الصريح

هذا هو "Legacy" أو "الإرث"، بودكاست "جول" الذي يتابع الطريق إلى كأس العالم 2026، في كل أسبوع، حيث نستكشف القصص والإرث الذي يحدد أعظم الأمم الكروية.

أنا توم وات، وفي هذه الحلقة، المستوحاة من مقال كتبه يوخن تيتمار، ننتقل إلى ألمانيا، الأمة التي اشتهرت في الماضي بإنتاج أخطر المهاجمين في العالم. من جيرد مولر إلى ميروسلاف كلوزه، كان القميص رقم 9 رمزاً للقوة، الدقة، والفخر. ولكن منذ عام 2014، أصبح علامة استفهام، يعكس فريقاً لا يزال يبحث عن هدافه العظيم التالي، وربما عن هويته الخاصة.

من منظور ألماني، من الواضح أن أعظم نجاح للماكينات في هذه الألفية قد شكّل أيضاً بداية أزمة جوهرية نوعاً ما. على الأقل، من السهل قول ذلك بالنظر إلى الماضي.

عندما سجل ميروسلاف كلوزه هدفه السادس عشر في كأس العالم في الفوز الذي لا يُنسى بنتيجة (7-1) على البرازيل في نصف نهائي "بيلو هوريزونتي" عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، وهو رقم قياسي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا، لم ينهِ مسيرته الدولية الشخصية فحسب، بل وضع أيضاً نهاية لعصر ما يسمى بـ "المهاجم الألماني الكلاسيكي"، والذي يعد أوفي زيلر، جيرد مولر، كلاوس فيشر، هورست هروبيش، رودي فولر، يورجن كلينسمان، وأوليفر بيرهوف مجرد الأسماء الأكثر شهرة بينهم.

لأكثر من 13 عاماً أو 137 مباراة دولية و 71 هدفاً، كان كلوزه يعتبر مثالاً للكفاءة المطلقة وغريزة تسجيل الأهداف، كلوزه، الذي صعد نجمه دولياً بخمسة أهداف في كأس العالم 2002، كان آخر مهاجم ألماني من الطراز العالمي. مثل رحيله عن منتخب الماكينات بعد انتصار عام 2014 خسارة لهوية واضحة في الخط الأمامي. ومنذ ذلك الحين، ظل دور اللاعب الألماني رقم 9 شاغراً في الغالب، وتم استبداله بالعديد من التجارب التكتيكية والبحث عن خليفة مناسب.



البحث عن خليفة

كان من الممكن أن يكون ماريو جوميز، الذي ظل لفترة طويلة في ظل كلوزه، هو هذا الخليفة. لقد لعب أيضاً كـ "رجل مستهدف" أو كما تعرف بالإنجليزية "target man"، حاملاً معه غريزة جيدة في تسجيل الأهداف وقدرة على الإنهاء، بينما لم يختلف كثيراً عن كلوزه من حيث الحضور البدني والقدرة على ضرب الكرة بالرأس.

لكن جوميز والمنتخب الألماني لم ينسجما أبداً. عانى مهاجم شتوتجارت وبايرن ميونيخ لفترة طويلة ليحول الفرص إلى أهداف بالقميص الوطني، حيث مر ما يقرب من ثلاث سنوات دون أن يسجل في المباريات التنافسية. عندما أضاع بطريقة ما هدفاً من مسافة قريبة في المباراة ضد النمسا خلال دور المجموعات ليورو 2008، مصوباً الكرة فوق العارضة بدلاً من ذلك، كان عليه أن يواجه سخرية الجماهير الألمانية لفترة طويلة.

بدون كلوزه، حاولت ألمانيا لبعض الوقت تحقيق النجاح بما يسمى "المهاجمين الوهميين". قاموا بتحويل اللاعبين رقم 10 أو لعبوا بأجنحة في مركز العمق. كان ماريو جوتزه، توماس مولر، سيرجي جنابري وكاي هافيرتز مجرد عدد قليل من أولئك الذين اضطروا إلى تجربة أنفسهم كمهاجمين وهميين. كانت هذه كلها محاولات لاستبدال قوة كلوزه بالبراعة في اللعب التوليفي. بعد ثلاث بطولات كارثية، كأس العالم 2018 ويورو 2021 وكأس العالم 2022، أصبح من الواضح أن هذه المبادلة لم تنجح.

منذ ذلك الحين، وخاصة مع اقتراب كأس العالم 2026، أصبح السؤال الذي يراود مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم لسنوات أكثر إلحاحاً: أين ذهبت الحمض النووي التاريخي للمهاجم الألماني؟

محاولة الإجابة على هذا السؤال تقود إلى فلسفة تطوير الشباب على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، جنباً إلى جنب مع الأمل في إيجاد حل جيد من خلال تبني الاتجاهات الدولية. تنتج أكاديميات الشباب في الأندية الألمانية المحترفة عموماً لاعبين هجوميين متعددي الاستخدامات يُتوقع منهم أن يجمعوا بين اللعب، واستغلال المساحات، والمشاركة في الضغط. لاعبون مثل جوتزه، على سبيل المثال. لقد جلب لألمانيا الفوز بكأس العالم في 2014 بهدفه ولعب لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، لكن مسيرته ظلت غير مكتملة بعض الشيء.

بقايا الماضي

كان تدريب الهدافين الصرحاء والأقوياء يُنظر إليه على أنه بقايا من الماضي ولم يعد يُتبع صراحة. لقد تم التضحية بالقدرة التي لا تقدر بثمن على امتلاك غريزة حقيقية لتسجيل الأهداف أو تطويرها بطريقة أكثر استهدافاً لتتمكن من التغلب على مدافعين اثنين، لتكون أسرع بجزء من الثانية للوصول إلى الكرة، وإجبار الهدف على الدخول بالجسم بالكامل على طريقة جيرد مولر، تم التضحية بهذه القوة لصالح المرونة التقنية.

كانت الرغبة في الحصول على لاعبين هجوميين يمكنهم المشاركة في اللعب، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المهاجم الصريح الذي كان يُفترض أنه ثابت كان يُنظر إليه على أنه "كابح" تكتيكي. وتم التقليل من شأنه كشخصية تعطل فقط تدفق الاستحواذ وتتطلب حلولاً "بسيطة" مثل العرضيات، والتي كانت تعتبر في تلك السنوات استراتيجية هجومية غير متطورة إلى حد ما.

كانت نتيجة هذا الانحراف الأيديولوجي هي إفقار منهجي لأحد أهم المراكز في اللعبة. حيث كان يقف في الماضي جيرد مولر، فولر، كلينسمان، ولاحقاً كلوزه، ويربطون الخطوط الدفاعية أو يرهقون الخصوم بمجرد وجودهم، أصبح فجأة فراغ. الجيل التالي من اللاعبين، بما في ذلك توماس مولر، جوتزه، تيمو فيرنر، هافيرتز وجنابري، كانوا قادرين على الركض في المساحة بطريقة متطورة تكتيكياً. ومع ذلك، غالباً ما افتقروا إلى اللمسة النهائية في لحظة المواجهة الحاسمة في منطقة الجزاء.

"الأسوأ بين الدول الكبرى"

كان الخطأ الأساسي في التدريب هو الافتراض بأنه يمكن تعلم الصلابة البدنية وغريزة القاتل لـ "المهاجم رقم 9 الحقيقي" لاحقاً، بينما كانت الأولوية في السنوات الأصغر للمهارات المعرفية والتقنية للاعب رقم 10 أو الجناح.

لكن نجاح كلوزه لم يعتمد فقط على حضوره المستمر والمنافسات الثابتة مع خصومه، بل اعتمد أيضاً على تركيزه الكلي على المرمى. هذه ببساطة مهارة، ولا شك في ذلك، لكنها أيضاً موقف عقلي يمكن تدريبه على مدى سنوات عديدة ويجب تعزيزه. بخلاف ذلك، لا يمكن للمهاجم أن يكون نقطة النهاية الناجحة لهجوم الفريق نظرياً أو عملياً.

في ألمانيا، غالباً ما تم تشجيع المواهب الشابة للمهاجمين الأقوياء بدنياً على التراجع، وإتاحة أنفسهم للتمريرات بدلاً من استغلال مزاياهم البدنية في أخطر منطقة في الملعب. سيطر على التدريب الخوف من فقدان الكرة وحب الهيكل المثالي.

الفرصة، الارتجال، وربما حتى القوة الخام في منطقة الجزاء كل الأشياء التي تعد جزءاً من جينات المهاجم الكلاسيكي رقم 9 تراجعت إلى الخلف. أدرك هانيس فولف، مدير التطوير في الاتحاد الألماني منذ صيف 2023، هذا الخطأ التكتيكي بسرعة في هيكل أكاديميات الشباب. وقد صرح مؤخراً بجرأة في صحيفة فرانكفورتر روندشاو: "لقد دربنا بشكل سيئ، لا فائدة من خداع أنفسنا. كنا الأسوأ بين الدول الكبرى من حيث تطوير اللاعبين".

الالتزام بالواقعية

كانت تلك صفعة قاسية على وجه فلسفة التدريب بأكملها، وقد وضع فولف على عاتقه مهمة إحداث ثورة فيها. فيما يتعلق بتدريب المهاجمين الحقيقيين، قال بالفعل: "إذا أخذنا مباراة 11 ضد 11، فإن المهاجم يلمس الكرة 30 مرة في 90 دقيقة. إذا تدرب لمدة نصف ساعة، فإنه يلمس الكرة 10 مرات، إذا قمت بالحسابات. كيف من المفترض أن تطور المهاجمين من خلال 11 ضد 11 خالص، من خلال تنسيق لعب كبير؟ لا ينجح الأمر. لقد نجح في الماضي، لكنهم لم ينشأوا في التدريب. لقد نشأوا في الملعب".

كانت نتيجة إفقار مجموعة المهاجمين الألمان هي أن تشكيلة المنتخب الألماني لا تزال تبحث عن حل واقعي في الطريق إلى كأس العالم 2026. ببساطة، لا يوجد "هاري كين ألماني" أو موهبة يمكن أن تصبح ذات يوم من الطراز العالمي. مثّل الاكتشاف المتأخر وأول استدعاء لنيكلاس فولكروج في نوفمبر 2022 أوضح نهاية لأيديولوجية المهاجم الوهمي. عندما ظهر لاعب فيردر بريمن آنذاك لأول مرة مع ألمانيا، كان أكبر لاعب يظهر لأول مرة من خارج حراسة المرمى منذ مارتن ماكس في عام 2002، بعمر 29 عاماً و 280 يوماً.

على الرغم من أنه ليس على مستوى عالمي، جلب فولكروج بالضبط الصفات التي أتقنها كلوزه: الحضور البدني، والقدرة على ضرب الكرة بالرأس، ومهارات الإنهاء. كان استدعاؤه التزاماً بالواقعية. وقد تم دعم هذا الابتعاد الضروري عن المثالية الجمالية المفترضة من قبل الإدارة.

"ليس لدينا الكثير من المهاجمين الكبار"

يعرف المدير الرياضي للاتحاد الألماني رودي فولر، وهو مهاجم أسطوري بنفسه، جيداً أنه، خاصة في البطولات، تحتاج إلى رجل يمكنه تسجيل أهداف تكون بسيطة لكنها قوية في بعض الأحيان.

قال فولر: "لقد أكدت مراراً وتكراراً أننا بحاجة إلى هذا النوع من المهاجمين الذي يضمن الأهداف ويكون أيضاً على استعداد للقيام بالعمل القذر"، ثم جعل الأمر أكثر وضوحاً: "بالطبع، نفضل أن يكون لدينا مهاجم صريح من الطراز العالمي، لكن ليس لدينا واحد في الوقت الحالي. نعلم جميعاً أننا ليس لدينا عدد كبير من المهاجمين الكبار. ليس لدينا الكثير منهم، وعلينا أن نرعاهم ونهتم بهم. علينا أن نحصل على الأفضل منهم".

كان ظهور تيم كلايندينست من بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي استدعاه المدرب جوليان ناجلسمان لأول مرة في أكتوبر 2024 كبديل لفولكروج المصاب في سن 29 عاماً و 41 يوماً والذي يثير الإعجاب أيضاً بقوته البدنية، بمثابة دليل إضافي على هذه العودة إلى الشكل، بالإضافة إلى دليل على أن التغيير التكتيكي في ألمانيا لم ينجح.

الآن يحاول الفريق مرة أخرى بلاعبين مثل فولكروج وكلايندينست، الذين يقدمون للفريق خياراً عمودياً حقيقياً، ويزيلون بعض الضغط عن خط الوسط، ويوفرون للأجنحة "رجل مستهدف" واضح. لقد أعادوا أيضاً بعض الصلابة التي تشتد الحاجة إليها. ففي النهاية، لا فولكروج ولا كلايندينست ساحران رقيقان. لكنهما أستاذا اللمسة الأولى في منطقة الجزاء، ويمكنهما تأمين كرة طويلة وظهراهما للمرمى، ولديهما العزيمة لمد أقدامهما عندما يتردد الآخرون. ومع ذلك، فإن فولكروج وكلايندينست بعيدان عن المستوى العالمي.

صعود فولتيماده

على مر السنين، كان على المنتخب الألماني أن يدرك أن نوع المهاجم الكلاسيكي لا يمكن استبداله، بل يجب إحياؤه. التحدي الكبير الآن هو عدم إجبار المواهب الجديدة على أدوار خاطئة مرة أخرى، بل تعزيز نقاط قوتها الطبيعية. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى ظهور "كلوزه جديد"، لكن يجب أن يكون اتجاه المسار صحيحاً.

يعد نيك فولتيماده حالياً اللاعب الذي يجسد أفضل سيطرة بدنية للمهاجم الكلاسيكي جنباً إلى جنب مع المتطلبات الحديثة للعبة. يبلغ طول اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ما يقرب من مترين، وهو مُهيأ لدور اللاعب المستهدف، ولكنه في الوقت نفسه يمتلك تقنية رائعة وموهبة هائلة ببساطة. إنه مرشح يمكنه، بالنظر إلى التطور المناسب، أن يلعب على مستوى عالمي.

وعندما شاهد ناجلسمان وفولر فولتيماده، الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى نيوكاسل يونايتد مقابل ما يصل قيمته إلى 90 مليون يورو، يتألق مع شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي، تمكنا من ملاحظة "مهاراته التقنية والأناقة التي يمكنه بها المرور من الخصوم".

أوضح فولر أن "قوة فولتيماده وفهمه للعبة" هما "من الطراز الأول"، مضيفاً: "على الرغم من طوله، لا يزال لديه مجال للتحسين في ضربات الرأس، ولكن هذه أشياء يمكن بالتأكيد تعلمها والتدريب عليها. إذا تحسن ببضعة في المئة، فستكون أمامه مسيرة رائعة".

اختبار حقيقي

يمكن أن يكون فولتيماده هو الشخص الذي يسد الفجوة بين إرث كلوزه ومتطلبات كرة القدم الحديثة على مستوى القمة، وهو مهاجم أسلحته الأساسية هي قوته البدنية وغريزته، ولكنه يتمتع أيضاً بالذكاء التكتيكي للتكيف مع نظام الضغط والتوليفات الخاص بناجلسمان، وهو أيضاً يتميز بخفة حركة فائقة وتقنية جيدة. يعد تطور فولتيماده، بمعنى ما، هو الاختبار الحقيقي للفلسفة الجديدة للمنتخب الألماني.

عبر ناجلسمان مؤخراً عن رضاه التام عن التقدم الذي أحرزه اللاعب الدولي الحالي بأربع مباريات: "أعتقد أنه قام بعمل جيد. لا يزال أمامه بضع خطوات ليخطوها، لكنه يسير على الطريق الصحيح".

يمكن أيضاً فهم كلمات المدرب الوطني على أنها تعليمات لفولتيماده لاستخدام موهبته وتبني الموقف الصحيح من أجل إحراز تقدم منتظم.

يتطلب تطوير المزيد من اللاعبين مثله الآن إعادة تفكير على جميع المستويات. يجب أن يسمح مدربو الشباب مرة أخرى بالتخصص في مركز المهاجم. يجب أن يكون هناك المزيد من التدريب الفردي الذي يركز حصرياً على تقنيات التسديد وضرب الكرة بالرأس تحت ضغط شديد. يجب أن يزيد معدل تكرار هذه المواقف المحددة، التي يصفها فولف بأنها ضرورية، بشكل كبير من أجل الحفاظ بشكل مثالي على الغريزة التي ميزت شخصاً مثل كلوزه.

بمساعدة عمل فولف، يجب على ألمانيا أن تضمن تعلم المهاجمين مرة أخرى إتقان لحظة اتخاذ القرار في منطقة الجزاء، كما كان بمقدور الأمثلة البارزة في الماضي القيام به بشكل تلقائي. إنها مسألة تصحيح ما تم نسيانه في عصر الهوس بالاستحواذ.

بهذه الطريقة فقط يمكن للمنتخب الألماني، الذي لا يزال يمتلك ثروة من لاعبي خط الوسط المهرة تقنياً، أن يجد إحدى قطعه المفقودة الأخيرة المحتملة للنجاح. الأمل غامض، لكن الضرورة واضحة: يجب استعادة استمرارية تقاليد التهديف الألمانية من أجل المنافسة على القمة عالمياً.

