يوفنتوس ضد لاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

يوفنتوس 0 × 0 لاتسيو

40' محاولات من لاتسيو في هذه الأثناء، لكن لا خطورة على المرمى.

37' تدخل قوي من أنديرسون على بينتانكور، والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة.

36' خطيييييييييرة ليوفنتوس بتسديدة رأسية من رونالدو بعد عرضية من على يمين الحارس، تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار ستراكوشا.

35' رابيووووووو يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة يبعدها ستراكوشا.

33' كوستا يمرر كرة لرابيو الذي يرسل تسديدة من اليسار يعترضها الدفاع.

31' خطييييييييرة ليوفنتوس بتمريرة من رامسي من يسار منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتعبر الكرة من جانب الدون.

30' تمريرات بين لاعبي يوفنتوس حتى تصل الكرة لرونالدو الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

27' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف اللقاء.

25' الحكم يمنح اللاعبين راحة لشرب المياه.

22' رونالدو يدخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة يعترضها الدفاع.

19' خطأ ليوفنتوس من اليمين ينفذه بينتانكور بعرضية تعبر من الجميع وتصل لبونوتشي على القائم الثاني، لكنها تعبر من على رأسه إلى ضربة مرمى.

15' ضغط قوي من يوفنتوس على لاتسيو.

12' خطأ ليوفنتوس من اليسار ينفذه ديبالا بعرضية تصل لدي ليخت الذي يحول الكرة من يمين منطقة الجزاء إلى العمق بعرضية ثانية يبعدها الدفاع.

9' ديبالا يمرر كرة في يمين منطقة الجزءا لرونالدو الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين ستراكوشا.

6' إيموبيلي يمرر كرة خطيرة في يسار منطقة الجزاء حيث كايسيدو الذي يرسل تسديدة يبعدها تشيزني.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود ولاتسيو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

التشكيل | 3-5-2

توماس ستراكوشا

فرانشيسكو أكيربي - لويز فيليبي - باستوس

ديان أندرسون - دانيلو كاتالدي - ماركو بارولو - ميلنكوفيتش سافيتش - مانويل لازاري

تشيرو إيموبيلي - فيليبي كايسيدو

البدلاء: بوبي أديكاني - دينيس فافرو - سيلفيو بروتو - لوكا فالبو - جويدو جوريري - نيكولا أرميني - أندري أندرسون

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

آرون رامسي - بينتانكور - أدريان رابيوت

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا

CHANGE IN THE BIANCONERI LINE-UP:@PauDybala_JR starts in place of @G_Higuain who will be on the bench.#JuveLazio https://t.co/2H40jKGLRg