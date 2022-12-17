الباطن يحتج ضد مشاركة كنو .. والهلال يرد

هل يتسبب كنو في أزمة لنادي الهلال؟

قدمت إدارة نادي الباطن احتجاجًا لاتحاد الكرة السعودي، بسبب مشاركة محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس.

Shahid

وشهدت مباراة الهلال والباطن مشاركة محمد كنو، بعد إيقافه لمدة 4 أشهر، بسبب توقيعه على عقود انضمامه لنادي النصر، ثم تمديد عقده مع الفريق الأزرق، لتنتهي فترة إيقافه ويعود للمشاركة.

وأشارت الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود إلى أن نادي الباطن يقدم احتجاجًا بسبب مشاركة كنو أمامه، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة.

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وأضاف أباعود أن مصادره داخل نادي الهلال، تؤكد على استلام النادي خطاب من اتحاد القدم، يرضح انتهاء فترة الإيقاف، وأن موقف الزعيم سليم من مشاركة محمد كنو.

وحقق الهلال الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

Shahid