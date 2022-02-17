الباطن والنصر: مباشر لحظة بلحظة

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الباطن 0 × 0 النصر

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تشكيل النصر:

التشكيل| 4-4-2

أمين بخاري

حمد آل منصور - عبد الإله العمري - علي لاجامي - منصور الشمري

خالد الغنام - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي

فينسنت أبو بكر - جوناثان رودريجيز

تشكيل الباطن:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن كومبانيا

محمد أبو عايد - ريناتو شافيز - ماوريسيو أنطونيو - يوسف الشمري

زكريا سامي - محمد القرني

محمد رايحي - يوسف الجبلي - حسين العيسى

فابيو أبرو

🔵 تشكيلة السماوي في مواجهة اليوم#الباطن_النصر pic.twitter.com/EJPZWWgtbd — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) February 17, 2022

ويحتل الباطن المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن المركز 13 آخر مراكز ضمان البقاء في دوري الأضواء.

أما الباطن، فيدخل اللقاء وهدفه تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على النصر، في محاولة للخروج من مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الخسارة أمام الاتحاد جعلت النصر يتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن الشباب الوصيف.

النصر يدخل المباراة في محاولة لمداواة جراحه بعد الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بعد سلسلة من سبع انتصارات متتالية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الباطن والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-22.