الباب مغلق.. ريال مدريد يرفض طلب عملاق إيطالي بشأن جولر

ما قرار إدارة الميرنجي؟

يتطلع ناي ميلان الإيطالي لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن بعض مواهبه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب "OK Diario"، فإن ميلان يستهدف تكرار تجربة براهيم دياز الناجحة مع ريال مدريد، لكنه يفكر في أردا جولر هذه المرة".

وكان ميلان قد تعاقد دياز لمدة عامين على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وكان لديه خيار شراء بقيمة 22 مليون يورو، مع احتفاظ الميرنجي بشرط إعادة الشراء بقيمة 27 مليون يورو، لكن في النهاية لم يتم تنشيط أي منهما، مع عودة اللاعب للنادي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن جولر هذا الصيف، رغم معاناته الشديدة في الموسم الماضي مع الفريق.

وقدم جولر أداء مثاليًا مع تركيا في يورو 2024 (ودع البطولة من ربع النهائي)، وأثبت أنه قادر على المساهمة في ريال مدريد الموسم المقبل.

وختمت: "الخطة هي أن ينافس جولر على دقائق الموسم المقبل، وذلك مع وصول إندريك فيليبي وكيليان مبابي، إلى جانب وجود براهيم دياز ورودريجو".