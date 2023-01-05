الإيقاف يطارد رونالدو .. "كريستيانو يغيب عن مواجهتي الطائي والشباب"

تأجيل لقاء الطائي لن يفيد كريستيانو رونالدو!

Shahid

رغم أن البعض تكهن بأن تأجيل مواجهة النصر والطائي، التي كان من المقرر أن تقام أمس الخميس، جاء بدافع إنهاء إجراءات تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن ثم اللحاق بالمباراة إلا أنه يبدو أنه حتى ولم تم تسجيله لن يشارك.

العالمي كان من المقرر أن يستضيف الطائي مساء الأمس، على استاد مرسول بارك، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، لكن تأجلت نظرًا للأعطال الكهربائية في إضاءة الاستاد بعد هطول الأمطار، بحسب ما أعلن النصر بشكل رسمي.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، لكن بحسب الإعلامي الرياضي علي المرشود فإن الدون لن يظهر خلال هذا اللقاء.

المرشود أوضح أن البطاقة الدولية للنجم البرتغالي وصلت بالفعل في وقت متأخر من مساء أمس الخميس للاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤيد بها العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط الإنجليزية، خاصة بإيقاف مباراتين، نظرًا لتحطيمه هاتف أحد الأطفال أثناء خروجه من الملعب عقب إحدى مباريات فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وبذلك يغيب رونالدو عن مواجهة الطائي الليلة، وأيضًا مواجهة الشباب، المقرر إقامتها في 14 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

ومن المنتظر أن يظهر الدون في مواجهة الاتفاق، في الجولة الـ14، المحدد لها يوم 14 من يناير الجاري، حال إتمام إجراءات تسجيله في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

Shahid