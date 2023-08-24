"الإنترنت ينفجر في الهند" .. نيمار يتسبب في احتفالات صاخبة بعد قرعة أبطال آسيا

أحمد رفعت
Neymar Hilal 2023Getty
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وقوع مومباي سيتي مع الهلال في مجموعة واحدة أسعد الجميع

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي شهدت وقوع الهلال في المجموعة الرابعة التي تضم مومباي سيتي الهندي وناساجي مازاندران ونافياهور.

ونشر حساب نادي مومباي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي الفريق وهم يحتفلون بوقوعهم في مجموعة واحدة مع الهلال، ومواجهة نجومه وعلى رأسهم البرازيلي نيمار.

ومن جانبها نشرت صحيفة "republicworld" الهندية تقريرًا، عنوانه: "نيمار قادم إلى الهند .. الإنترنت ينفجر مع وقوع الهلال مع مومباي سيتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت الصحيفة على أن وقوع الهلال ومومباي سيتي في مجموعة واحدة، يعني أن نيمار سيذهب إلى الهند وهو الحدث الذي سينتظره الجميع في الهند بعدما وقع الفريقين معًا في مجموعة واحدة.

المباراة التالية

ولم يتم تحديد موعد مباراة مومباي سيتي والهلال التي ستقام في الهند حتى الآن، حيث ستقام خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2023.

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