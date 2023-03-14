الإمبراطورية تتوسع .. قطر تسعى للاستحواذ على مالاجا

قطر للاستثمارات الرياضية تسعى إلى ضم نادي مالاجا الإسباني إلى سلسلة أنديتها..

يوجد اهتمام لدى منظمة قطر للاستثمارات الرياضية للاستحواذ على نادي مالاجا الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

شبكة "COPE" الإسبانية أكدت أن الشركة القطرية التي تأسست في عام 2004، والتي يرأسها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأت بالفعل التفاوض للحصول على ملكية الفريق الأندلسي الذي يمر بلحظة رياضية سيئة.

ويتواجد مالاجا حاليًا في مراكز الهبوط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل المركز 20 من أصل 22 فريقًا، بعدما حصد 26 نقطة من 31 جولة من المسابقة.

لكن حتى تتمكن قطر للاستثمارات الرياضية من الاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي مالاجا، سيكون على عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس النادي الأندلسي وأكبر المساهمين فيه استرداد 51% من أسهم النادي أولًا.

وحسب التقرير، فإن عليه أن يودع تسعة ملايين يورو في المحكمة من أجل استرداد هذه الحصة، ومن تلك اللحظة يمكن بيع النادي.

يذكر أنه إلى جانب باريس سان جيرمان، فإن قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك نسبة 22% من أسهم نادي سبورتينج براجا البرتغالي، وهو ما سيجعل مالاجا ثالث نادٍ يتواجد تحت مظلة هذه الإمبراطورية.