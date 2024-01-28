الإمارات وطاجيكستان .. عشوائية الأبيض حرمتنا من الأفضل في كأس آسيا

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حقق منتخب طاجيكستان إنجازًا تاريخيًا بأن أصبح أول منتخب يصل إلى دور الـ8 من كأس آسيا في مشاركته الأولى بالبطولة، وذلك بعد تخطيه الإمارات بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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المنتخب الطاجيكي استحق ذلك التأهل عطفًا على ما قدمه خلال كأس آسيا 2023، وقد نصف ذلك بشكل آخر .. منتخب الإمارات استحق الخروج من دور الـ16 بناءً على ما قدمه خلال البطولة!

الأبيض كاد أن يجعلنا نُصدق أن "اليد الواحدة تُصفق أحيانًا" لكن هذا لم يحدث لأن عشوائية الفريق هزمت روحه القتالية ونجمه الأهم خلال البطولة .. حارس المرمى خالد عيسى.

صاحب الـ34 عامًا ليس فقط أفضل لاعب إماراتي في كأس آسيا 2023، بل هو حارس المرمى الأفضل في البطولة وهو السبب المباشر بعد الله في تأهل المنتخب لدور الـ16 بأدائه الإعجازي أمام فلسطين.

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المنتخب الإماراتي لم يُقدم في قطر الأداء المتوقع وخيب الآمال كثيرًا، حقق فوزًا متوقعًا على الضعيفة هونج كونج ونجا بنقطة التعادل من مواجهة فلسطين وخسر أمام إيران، واليوم أمام طاجيكستان كاد أن يخسر في الوقت الأصلي وبنتيجة كبيرة لولا تألق خالد عيسى الذي مدد اللقاء إلى ركلات الترجيح لكنه سقط أخيرًا بإهدار كايو كانديو ركلته ليخسر الأبيض 5-3.

المدرب باولو بينتو اتخذ عدة قرارات غريبة قبل وأثناء البطولة، أبرزها استبعاد بندر الأحبابي أفضل لاعب في الإمارات عام 2022 من القائمة، وكذلك اصطحاب علي مبخوت وعدم إشراكه لأي دقيقة، بل الأدهى أنه أخرجه من القائمة ككل أمام إيران وطاجيكستان رغم إصابة المهاجم الأساسي، صاحب الـ19 عامًا، سلطان عادل والذي يُعد من أهم مكاسب الإمارات في كأس آسيا.

وبعيدًا عن تلك القرارات الغريبة، غلبت العشوائية على أداء الإماراتيين اليوم، سواء في الدفاع أو الهجوم، إذ لم نشهد أي جمل فنية مكررة من الفريق، وغلب الطابع الفردي على الأداء، ولولا القدرات الفردية لبعض نجوم المنتخب خاصة يحيى الغساني لكان الأمر الأسوأ كثيرًا.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بحاجة للجلوس مع المدرب البرتغالي والحصول منه على تفسير لما حدث في قطر، والأهم محاولة إصلاح الأخطاء وإنهاء الخلافات للحفاظ على حظوظ التأهل إلى كأس العالم 2026، خاصة أن الأبيض يمتلك عددًا من اللاعبين الجيدين لكنهم فقط بحاجة لقالب تكتيكي يحتويهم جميعًا ويُخرج أفضل ما لديهم.

أخيرًا لا نقول لخالد عيسى إلا "كفيت ووفيت"، قاتلت حتى النهاية وكنت فارس الأبيض الوحيد في الملاعب القطرية، لكن كما يُقال فاليد الواحدة لا تُصفق! كدت أن تقنعنا بالعكس لكن هذا لم يحدث!

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