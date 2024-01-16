الإعلان سيكون قريبًا .. "محمد صلاح يرتدي قميص هذا الفريق السعودي!"

محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد!

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بعد أن كان قريبًا للغاية من نادي الاتحاد السعودي؛ يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم العملاق الإنجليزي ليفربول، قد شهد تحوّلًا كبيرًا، في الساعات القليلة الماضية.

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الاتحاد قدّم أكثر من عرض لليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي، لضم صلاح البالغ من العمر 31 سنة، آخرهم مقابل 215 مليون يورو؛ إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية؛ وسط اتهامات من أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، للجنة الاستقطابات السعودية.

الآن.. يشير أكثر من إعلامي سعودي، إلى أن النجم المصري، بات قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعبًا هلاليًا الموسم القادم"؛ في تعليق على خبر يفيد بتواصل مسؤولين في النادي، مع نجم ليفربول، بشكل مباشر.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية"، أن الزعيم الهلالي، في طريقه للتعاقد مع صلاح.

وأكد الرزيحان، على أن الهلال، قد يعلن قريبًا جدًا، خبر التوصل إلى اتفاق مع صلاح؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له.

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