الإعلان في وقت قريب .. ريال مدريد يغلق ملف مورديتش وفاسكيز بقرار نهائي

تطورات جديدة بشأن موقف الثنائي

كشفت صحف إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن موقف الثنائي، الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني لوكاس فاسكيز، من البقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت اقتراب مودريتش وفاسكيز من تجديد عقديهما مع ريال مدريد لموسم آخر، خصوصًا أن عقديهما ينتهيان مع الميرنجي بنهاية يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد توصلوا إلى اتفاق مع مودريتش وفاكسيز بالتجديد، ووقع كل منهما على عقد جديد مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد يؤجل الإعلان عن تجديد تعاقد الثنائي لوقت قريب، خصوصًا أن النادي أنهى احتفالاته بدوري أبطال أوروبا وأعلن بعدها نجاحه في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتظم لوكا مودريتش (39 عامًا) مع منتخب كرواتيا، حيث يقود "ثالث العالم" للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، ويستهل مشواره بمواجهة إسبانيا السبت المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولن يكون لوكاس فاسكيز مع منتخب إسبانيا، حيث لم يكن ضمن الأسماء التي استدعاها المدرب لويس دي لا فوينتي، لتمثيل "لاروخا" في البطولة الأوروبية.