الإعلان جاء من طرف بايرن ميونخ .. الكشف عن حارس ريال مدريد بديل كورتوا!

ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة.

عانى ريال مدريد خلال الأيام الماضية من عدة إصابات مؤثرة، لكن أقواهم على الإطلاق هي التي تخص حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة فقد دخل ريال مدريد إلى سوق الانتقالات الصيفية بقوة كبيرة بحثًا عن حارس جديد، ومن ضمن الحراس الذين يسعى للتعاقد معهم ظهر كيبا أريثابالاجا.

وبحسب ما ذكر يان كريستيان دريسن رئيس بايرن ميونخ فريال مدريد أصبح قريب للغاية من الإعلان عن ضم أريثابالاجا خلال الساعات المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال خلال مؤتمر تقديم هاري كين لاعبًا جديدًا في بايرن ميونخ: "أردنا الإعلان عن حارس جديد أيضًا، وكنا قريبين من ضم أريثابالاجا، لكنه اختار ريال مدريد، هو إسبانيا وهذا منطقي".

جدير بالذكر أن فترة غياب كورتوا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة قد تمتد إلى سبعة أشهر، وستكون صفقة أريثابالاجا هي إعارة مع إمكانية الشراء النهائي من تشيلسي.