الإعلان الرسمي قريبًا .. جوارديولا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي

الرحلة مستمرة

وافق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على تجديد عقده مع الفريق حتى 2025.

جوارديولا يدرب السيتزنس منذ 2016 عندما أعلن النادي الإنجليزي تعاقده معه، خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بيليجريني، ليستمر بيب مع النادي الإنجليزي تسع سنوات، بعد ذلك التجديد.

فبحسب ذا أثليتيك تم الاتفاق على تجديد عقد الإسباني لعامين مع تنظيم صفقة التعاقد باعتبارها عقد مبدئي لمدة عام واحد مع خيار للتجديد موسم آخر.

وسُئل جوارديولا مؤخرًا عن تجديد عقده فردّ قائلًا:" هل سأبقى في مكان آخر سبع سنوات؟ لا أعتقد ذلك، ذلك الأمر لا يحدث إلا في وجود إدارة جيدة ويكون ذلك نجاحًا كبيرًا".

وحقق جوارديولا في السبع سنوات مع مانشستر سيتي 11 بطولة محلية، وهم: 4 ألقاب دوري إنجليزي، و4 ألقاب كأس الرابطة الإنجليزية، و2 كأس الدرع الخيرية، ولقب وحيد لكأس إنجلترا.