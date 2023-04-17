الإعلان الرسمي قريبًا .. توني كروس يوقع على عقد جديد مع ريال مدريد

عقد جديد لتوني كروس

بعد جدل استمر لشهور عديدة حول مستقبل النجم الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد، يبدو أن الفصل الأخير من القصة جاء.

كشف فابريتسيو رومانو خبير سوق الانتقالات أن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ان ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع لاعبه الألماني من أجل تجديد عقده لمدة موسم جديد.

كروس ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بينما العقد الجديد سيبقي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حتى صيف 2024.

وقال كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تجديد عقد كروس: "هو أسطورة النادي، إنه من المستوى الأعلى صفقة جديدة؟ أتوقع أن يكمل توني مسيرته هنا في ريال مدريد بالتأكيد".

يذكر أن اللاعب الألماني الدولي السابق انضم إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو، وحصل على 19 لقب بقميص النادي الإسباني.