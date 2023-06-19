الإعلام السعودي يهاجم رئيس الاتحاد الأوروبي: العالم يتغير وعقليتك في وضع الوقوف!

الرد السعودي سيكون في الملعب كما يقولون، على أليكساندر تشيفيرين فقط الانتظار!

هاجم عدد من الإعلاميين السعوديين، أليكساندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد تصريحاته الأخيرة المضادة لسياسة الكرة السعودية في التطور وجلب نجوم العالم لدوري روشن.

رئيس يويفا يرى أن السعودية ستفشل في مخططها كما فشل الدوري الصيني رغم استقطاب الكثير من النجوم العالميين، وهو ما أغضب السعوديين.

الإعلامي أحمد الكاموخ أحد من هاجموا تشيفيرين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: نحن في السعودية نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق كل الأهداف، وبخاصة في المجال الرياضي، ما حدث في الصين لن يحدث لدينا. لدينا رؤية، وسيأتي اليوم الذي ستقول: "نأمل أن نعمل كالسعودية". 7 سنوات على عام الرؤية، يجب أن تنتظر، وسترى، أليس الصبح بقريب؟".

فيما كان الصحفي سلطان المهوس أكثر حدة، إذ علق: " سيد ألكسندر تشيفري.. مؤسف جداً أن يتحدث رئيس اتحاد قاري سلبياً عن كرة قدم خارج قارته بشكل خاص وحتى داخل قارته.. تصريحك عن الكرة السعودية، مردود عليك، وأحلامنا تتحقق بقوة تخطيطنا وعظمة دعم قيادتنا، عليك أن تستيقظ .. العالم يتغير وعقليتك لازالت بوضع الوقوف".

جدير بالذكر أن الدوري السعودي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء ممثلًا النصر، وفي الصيف الجاري، ضم الاتحاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومزيد من النجوم في الطريق نحو دوري روشن.