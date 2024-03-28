الإصاب والجسد لا يرحمان .. قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي!

قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي...

شهدت القيمة السوقية لليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي تراجعًا كبيرًا في الفترة الماضية، بعد الإصابات التي لاحقته بشكل متتالي هذا الموسم.

وخاض اللاعب صاحب الـ 36 عامًا، مع الفريق الأمريكي في الموسم الحالي أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، في شهر نوفمبر الماضي كانت قيمة ميسي السوقية 35 مليون يورو، ولكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.

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وأوضح دومينيك بيكر، مسؤول البيانات في الموقع عن قارة أمريكا الشمالية: "يظل ميسي هو نجم الدوري الأمريكي، وبالرغم من عمره لا يزال واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في الكوكب".

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وتابع: "عامل العمر مهم بالنسبة لميسي، لقد عانى بشكل متزايد من الإصابات، وكان من المستحيل تجنب خفض قيمته السوقية".

جدير بالذكر أن إنتر ميامي، يستعد لمواجهة نيويورك سيتي، مساء السبت القادم في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه فريق ميسي المركز الثاني بعشر نقاط.