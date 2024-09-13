"الإصابة هي السبب الوحيد لغيابه" .. وكيل نواف العقيدي يفند شائعات رحيله عن النصر

فند مشعل الشفاعي، وكيل نواف العقيدي حارس مرمى النصر ومنتخب السعودية، الشائعات حول تعمد موكله افتعال الأزمات من أجل اللعب أساسيًا أو الرحيل.

وكان العقيدي قد عاد إلى الملاعب في يوليو الماضي، بعد فترة إيقاف 5 شهور، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي تعاقد فيه النصر مع الحارس البرازيلي بينتو.

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ونقل الإعلامي السعودي علي السلمي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، تصريحات للوكيل، قال فيها: "عقد نواف العقيدي مع النصر مستمر حتى 2027، اللاعب لم يطلب الرحيل ولم يطلب اللعب كأساسي".

وأضاف: "نواف العقيدي لديه إصابة وهذا هو السبب الوحيد لغيابه في الفترة الأخيرة".

وفي تغريدة أخرى، دافع الشفاعي عن الاتهامات الموجهة له من سعود الرمان، مستشار القانون الرياضي، والتي تدور حول تحريض الوكيل للحارس السعودي من أجل التمرد على إدارة النصر واختلاق الأعذار قبل معظم المباريات.

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ورد وكيل العقيدي في هذا الشأن: " كل ما ذكرته غير صحيح، وهو اتهام مباشر لي. وبما أنك مستشار قانوني وتدرك أن ما نشرته يعد جريمة إلكترونية، فسأقوم بتوجيه الفريق القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".