"الإصابة خطيرة" .. صدمة داخل الأهلي في مباراة التعاون!

تعرف على سبب صدمة الأهلي بعد مواجهة التعاون

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انتصر الأهلي على نظيره التعاون، ولكنه خرج من المباراة بصدمة كبيرة، بعد تعرض أحد نجومه لإصابة قوية قد تجعله يغيب لفترة طويلة.

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وحقق الأهلي الفوز على التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يؤكد فيها على أن إصابة محمد المجحد لاعب وسط الأهلي خطيرة.

سعيد نشر فيديو للحظة خروج المجحد من ملعب مباراة الأهلي والتعاون، وهو لا يستطيع المشي بشكل طبيعي، وعلق عليها قائلًا: "إصابة محمد المجحد إصابة خطيرة في الركبة".

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ويعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على المجحد بصفة أساسية في وسط ملعب الأهلي، بجوار النجم الإيفواري فرانك كيسييه، كما أن النجم الإسباني جابري فيجا يُعاني هو الآخر من إصابة قوية، مما يتسبب في نقص عددي في وسط الملعب.

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