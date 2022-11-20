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فرنسا

انتهى الحلم .. رسميًا بنزيما خارج كأس العالم!

علي رفعت
12:40 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Karim Benzema France
المشاركة في كأس العالم بالنسبة لكريم بنزيما أصبحت في مهب الرياح.

أعلن المنتخب الفرنسي عن انتهاء أمل كريم بنزيما في المشاركة في كأس العالم بقطر هذا الشهر.

حيث تعرض بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت تحضيرًا لبداية مشاركة الفريق في كأس العالم بقطر 2022.

وكان نجم ريال مدريد قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين الماضي، وكان حضوره مساء السبت هو الأول من نوعه في الدوحة، وبهذا يكون أول حاصل على الكرة الذهبية يغيب عن كأس العالم منذ 1978.

بنزيما كان قد عانى من عدة إصابات مع ريال مدريد هذا الموسم بالفعل، غاب بسببها عن مجموعة من المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيفتتح مواجهاته في كأس العالم أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء قبل أن يواجه الدنمارك وتونس أيضًا في نفس المجموعة.

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