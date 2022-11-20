انتهى الحلم .. رسميًا بنزيما خارج كأس العالم!

المشاركة في كأس العالم بالنسبة لكريم بنزيما أصبحت في مهب الرياح.

أعلن المنتخب الفرنسي عن انتهاء أمل كريم بنزيما في المشاركة في كأس العالم بقطر هذا الشهر.

حيث تعرض بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت تحضيرًا لبداية مشاركة الفريق في كأس العالم بقطر 2022.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

وكان نجم ريال مدريد قد غاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين الماضي، وكان حضوره مساء السبت هو الأول من نوعه في الدوحة، وبهذا يكون أول حاصل على الكرة الذهبية يغيب عن كأس العالم منذ 1978.

بنزيما كان قد عانى من عدة إصابات مع ريال مدريد هذا الموسم بالفعل، غاب بسببها عن مجموعة من المباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا سيفتتح مواجهاته في كأس العالم أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء قبل أن يواجه الدنمارك وتونس أيضًا في نفس المجموعة.