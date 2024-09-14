الإصابة تحرم أنشيلوتي من إيجاد الخلطة السرية لهجوم ريال مدريد!

ضربة موجعة لريال مدريد...

تلقى ريال مدريد، ومدربه كارلو أنشيلوتي، ضربة موجعة بإصابة أحد عناصر هجوم الميرينجي، خلال مباراة ريال سوسييداد، في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا، وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبعد مرور أقل من نصف ساعة من الشوط الأول سقط براهيم دياز، صانع ألعاب ريال مدريد، متأثرًا بإصابة عضلية أثناء انطلاقة هجومية، مما دفع مدربه إلى استبداله والدفع بالبرازيلي رودريجو بدلًا منه.

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وتعتبر إصابة دياز، ضربة قوية بالنسبة لأنشيلوتي، الذي وجد توليفة هجومية جيدة المثالية، بوجود فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، وبراهيم دياز، بعد أسابيع من سوء التمركز والتخبط في الجانب الهجومي للميرينجي.

وتوالت المصائب على ريال مدريد، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، سقط الحارس تيبو كورتوا، وفي تلك الأثناء بدء الحارس البديل لونين، في إجراء عمليات الاحماء ولكن البلجيكي أكمل اللعب بشكل طبيعي.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لاستضافة شتوتجارت الألماني، مساء الثلاثاء القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.